Die Hilfe kommt an

15 erlebnisreiche, beeindruckende und intensive Tage liegen hinter den 23 Menschen, die unter Leitung von Pastor Jörg Schlummer Indien besucht haben. Am Dienstagabend ist die Gruppe nach Drensteinfurt zurückgekehrt.

Die Gemeindefahrt hatte neben touristischen Sehenswürdigkeiten auch ernste Aspekte zu bieten. Bei Besuchen eines Slums sowie in den beiden Stationen der Missionare des Heiligen Thomas (MST) in Neu Delhi und Mandya wurden sich die Teilnehmer bewusst, in welcher Armut viele Menschen dort leben. Aber auch, dass sie mit ihren Spenden zu einer Verbesserung der Situation einiger beitragen.

Rund zehn Jahre hat Pater Sojan in Deutschland verbracht, zweieinhalb davon in der Pfarrgemeinde St. Regina. Obwohl der Geistliche schon vor etwa acht Jahren in seine Heimat zurückgegangen ist, ist der Kontakt nie abgebrochen. Und die Stewwerter unterstützen seine Mission, die unter anderem eine Schule für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie eine Behinderten-Werkstatt betreibt.

Harmonische Gruppe

Die Indien-Fahrt war, neben weiteren privat initiierten, die nunmehr zweite, die die Gemeinde organisiert hat. „Es war eine sehr schöne Zeit“, zieht ein etwas verschnupfter Pastor im Pressegespräch Bilanz. Daran sind die vielen Klimaanlagen schuld, so Schlummer. Die Gruppe, die sich aus Gemeindegliedern aller drei Ortsteile zusammensetzte, habe gut harmoniert, führt er weiter aus. Und der Januar sei wettertechnisch der beste Reisemonat. „Wir haben vor Ort viele andere Gemeindegruppen getroffen – auch eine aus Hiltrup.“

Auf dem Programm standen unter anderem Besuche der Jama Masjid, der größten Moschee Indiens, des Palastes Taj Mahal in Agra, in einem Nationalpark nahe Jaipur, im „Touristen-Paradies“ Goa und in der IT-Metropole Bangalore. Bei etwa 20 bis 25 Grad Celsius seien die Besichtigungen gut zu bewältigen gewesen. „Viele Inder sind aber trotzdem mit Mütze und Schal unterwegs“, berichtet der Pfarrer schmunzelnd. Die Menschen dort seien im Sommer eben ganz andere Temperaturen gewohnt.

Riesiges Verkehrschaos

Mit dem deutschsprachigen Reiseleiter an ihrer Seite hatte die Gruppe keinerlei Verständigungsprobleme. Anstrengend seien vor allem der Lärm und der Dreck insbesondere in Delhi gewesen. Und natürlich das riesige Verkehrschaos, das man als Europäer so nicht kenne. „Es gibt eigentlich nur vier Spuren, aber gefahren wird in fünf Reihen nebeneinander“, so der Pastor kopfschüttelnd.

Höhepunkt der Fahrt sei der Abstecher nach Mandya am vorletzten Tag des Aufenthalts gewesen. Dort ist Pater Sojan für insgesamt vier Einrichtungen verantwortlich, die mit Spenden aus Drensteinfurt maßgeblich unterstützt werden. Alle Taufkollekten sowie Sammlungen des Eine-Welt-Kreises Drensteinfurt, des Missionsausschusses Walstedde und der Caritas Rinkerode seien dafür bestimmt. Eine Grundschule, eine Sonderschule, eine Schule für geistig Behinderte und eine Behinderten-Werkstatt sind dort in den zurückliegenden Jahren errichtet worden. Zudem konnte ein Bus für den Transport der Arbeiter angeschafft werden. In diesem war auch die Drensteinfurter Reisegruppe unterwegs und hat alle Gebäude der Missionsstation abgefahren.

Neues Projekt

Das nächste Projekt soll eine Wohngruppe für Behinderte ohne oder auch mit deren Eltern sein, wenn diese zum Beispiel zu alt sind, um noch alleine zu leben. „Die Idee ist, die Menschen bei Bedarf durch ihr gesamtes Leben zu begleiten“, weiß Schlummer.

Es sei eine große Dankbarkeit für die Hilfe aus Deutschland zu spüren. „Wir wurden überall äußerst freundlich empfangen, die Kinder haben uns mit Tänzen begrüßt“, schildert der Pastor seine Eindrücke. Eine weitere Gemeindefahrt könne er sich in zwei oder drei Jahren vorstellen.

► Pater Sojan lädt interessierte Jugendliche ein, ein Praktikum in den Missionsstationen in Neu Delhi oder Mandya zu absolvieren. Auskunft erteilen die Kirchenbüros: stregina-drensteinfurt@bistum-muenster.de.