Gut ein Jahr lang haben sie vergeblich gesucht. Bis sie nun vor einigen Wochen fündig geworden sind: Im einstigen Ladenlokal Künemann an der Wagenfeldstraße, das später als Dentallabor und zuletzt als Spielzeuggeschäft diente, wollen die Mitglieder der Drensteinfurter Tafel im Frühjahr endlich ihren Betrieb aufnehmen. Aktuell laufen die dazu notwendigen Umbauarbeiten.

Doch damit allein ist es nicht getan. Denn um die in den Supermärkten ausgemusterten Lebensmittel, die die Helfer in der neuen Ausgabestelle an Bedürftige künftig ausgeben wollen, einsammeln zu können, muss ein entsprechendes Fahrzeug her. Und zwar eines mit Kühlung, damit Frischeprodukte auch tatsächlich frisch bleiben.

Um das Fahrzeug zu finanzieren, haben sich die Vorstandsmitglieder um ihren Vorsitzenden Stefan Gengenbacher bereits an diverse Stiftungen gewandt – und auch bereits erste Förderzusagen erhalten. „Wir planen, ein elektrobetriebenes Fahrzeug anzuschaffen. Dies hat neben den Aspekten für die Umwelt auch die höchste Förderung“, so Gengenbacher. Um ein entsprechendes Fahrzeug zu finanzieren – ein E-Transporter vom Typ „Streetscooter“, wie er von der Post eingesetzt wird, würde zum Beispiel samt Kühlaufbau rund 71 000 Euro kosten – sucht die Tafel nun nach weiteren Sponsoren in den Reihen der Gewerbetreibenden.

In einem Brief, den der Tafel-Vorstand der Einladung zur Mitgliederversammlung des Gewerbevereins am 21. Februar beigefügt hat, werben die Helfer für ihr Projekt. „Um weitere finanzielle Mittel zur Fahrzeugfinanzierung zu bekommen, haben wir die Möglichkeit, auf dem Fahrzeug Aufkleber der ortsansässigen Gewerbetreibenden, die als Sponsoren auftreten, anzubringen“, erläutert Stefan Gengenbacher. Ein Finanzierungsweg, der sich bei anderen Tafeln in der Umgebung bereits bewährt habe. Dort, so der Tafel-Vorsitzende, hätten sich jeweils bis zu zehn Gewerbetreibende mit Summen zwischen 1000 und 3000 Euro eingebracht.

Während der Versammlung der Interessengemeinschaft „Werbung für Drensteinfurt“, die am Donnerstag, 21. Februar, um 20 Uhr in der Gaststätte „La Piccola“ beginnt, will Stefan Gengenbacher weitere Details zum Tafel-Projekt vorstellen und um zusätzliche Unterstützung werben.