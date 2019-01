„Outlaw“, Awo oder St. Georg ?

Die Zeit drängt. Denn schließlich soll die dringend benötigte neue Walstedder Kita bereits am 1. August an den Start gehen. Provisorisch, versteht sich. Denn das neue Gebäude muss bekanntlich erst noch gebaut werden. Als Übergangslösung soll daher kurzfristig das Erdgeschoss des bislang als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hauses „Hoflinde 2“ für eine Kita-Gruppe hergerichtet werden. Doch auch für diese Gruppe bedarf es zunächst einmal eines Trägers.

Interessenten gibt es durchaus genug – wenngleich von den ursprünglich neun Bewerbern mittlerweile nur noch sieben übrig sind. Nach Auswertung der „Bewertungsmatrix“ hat die Verwaltung nun drei Favoriten ermittelt, aus denen der Sozialausschuss in der Sitzung am kommenden Dienstag und schließlich der Rat am 11. Februar den neuen Träger bestimmen sollen.

Auf Basis einer kurzfristig geänderten Sitzungsvorlage. Denn die zum Favoritenkreis zählende „Kinderzentren Kunterbunt gGmbH“, die deutschlandweit 80 Kitas betreibt, hat überraschend ihre Bewerbung zurückgezogen. Als „Nachrücker“ hat die Verwaltung daher die „Outlaw Kinder- und Jugendhilfe“ nominiert, die unter anderem die neue Kita „Kohkamp“ im benachbarten Albersloh betreibt und die am Dienstag neben der Kita St. Georg in Ameke und der Arbeiterwohlfahrt im Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems ihr Konzept vorstellen wird.

Drei Bewerber stechen heraus

Wie die Verwaltung in ihrer Vorlage betont, stechen die drei Bewerber „in Bezug auf die Kriterienerfüllung besonders heraus“. Erfolgt ist die Bewertung auf Basis der Referenzen des jeweiligen Trägers sowie mit Blick auf das fachliche Konzept, die zu erwartenden Synergien, die Wirtschaftlichkeit und die Personalausstattung. Wobei die einzelnen Punkte durchaus eng miteinander verbunden sind. Denn ein etablierter Träger, der gleich mehrere Einrichtungen erfolgreich betreibt, verfügt in der Regel auch über ein anerkanntes Konzept sowie über ausreichend Personal, um etwa bei Krankheitsfällen kurzfristig für Ersatz sorgen zu können.

Das trifft etwa auf die Arbeiterwohlfahrt zu, die elf Einrichtungen im Kreis Warendorf betreibt. Zudem ist die Awo bereits als Fachberatungsstelle für die Kindertagespflege in Drensteinfurt tätig. „Sie bietet sehr flexible und auch erweiterte Öffnungszeiten an. Die Randzeiten werden durch Tagespflegepersonen abgedeckt“, schildert die Verwaltung.

Möglicher „Heimvorteil“

Einen möglichen „Heimvorteil“ könnte die Kita St. Georg in Ameke im Auswahlverfahren haben. Und das, obwohl sie ursprünglich gar nicht mit „im Boot“ war. Dass dies nun doch so ist, ist dem Engagement der Walstedder Fortuna zu verdanken. Die nämlich hatte sich als Träger einer möglichen „Sport-Kita“ ins Gespräch gebracht. Da der Verein jedoch bislang noch kein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist, will er nun zunächst in Kooperation mit dem Ameker Kindergarten an den Start gehen. Klar definiertes Ziel der Fortunen bleibt es jedoch, mittelfristig die neue Walstedder Einrichtung als „Sport-Kita“ zu übernehmen.

Mit ausschlaggebend bei der Auswahl dürfte neben der Kompetenz und dem pädagogischen Konzept der Bewerber aber auch die Wirtschaftlichkeit sein. Die diesbezügliche Kalkulation der Betriebskosten seitens des Kreises steht allerdings noch aus. „Ich werde in den nächsten Tagen noch zusätzliche Kostenfragen – wie etwa die Übernahme des Trägeranteils und die Beteiligung an den Betriebskosten – bei den drei Trägern abschließend klären“, erklärt der städtische Fachbereichsleiter Gregor Stiefel. „Das Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsvergleichs der drei Bewerbungen werde ich dann in der Sitzung am 29. Januar präsentieren.“