Alternative für Erols Imbiss

Nun könnte die Geschichte um die geplante Errichtung einer Spielhalle am Heuweg doch noch ein glückliches Ende nehmen – zumindest für Recep Erol. Denn ein alternativer Standort für seinen Imbiss, der dem Neubau weichen soll, scheint gefunden.

Auf dem Eck-Grundstück Konrad-Adenauer-/Bürener Straße soll demnach nicht nur „Zweirad Mürmann“ ein neues Zuhause neben der „Getränke Oase“ bekommen – die Änderung dieses Bebauungsplans liegt derzeit in der Verwaltung öffentlich aus –, auch „a la Erol‘s“ könnte dorthin umziehen. Der Vertrag mit dem Investor, der das Gebäude errichten will, sei unterschrieben, erzählt Recep Erol im WN-Gespräch. Das Grundstück sei ihm von der Stadt angeboten worden, mit der er Kontakt aufgenommen habe, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass sein Pachtvertrag für den Container neben der Q1-Tankstelle nicht verlängert werden würde. Diese Auskunft habe er allerdings bloß mündlich bekommen. Eine schriftliche Kündigung liege ihm bis heute nicht vor.

Eigentlich wollte der Gastronom den Neubau in Eigenregie finanzieren. Beim Einholen der Angebote habe er dann den Investor kennengelernt, der jetzt als Bauträger auftreten wolle. Recep Erols Pachtvertrag habe eine Laufzeit von 20 Jahren.

Reibungsloser Übergang erhofft

Denn er will nach vorne schauen. „Ich bin zuversichtlich, dass ein reibungsloser Übergang möglich ist.“ Sprich: Der neue Imbiss soll, wenn alles gut läuft, schon im Januar 2020 eröffnet werden. Zwar sei der Bauantrag noch nicht gestellt – das soll im Februar passieren – und somit auch noch keine Baugenehmigung vorhanden, aber der Investor habe sich in dieser Sache optimistisch gezeigt, berichtet Erol. Drei bis vier Monate Bauzeit seien wohl realistisch.

Der Neubau würde ganz nach Erols Wünschen errichtet. Mit etwa 120 Quadratmetern stünde etwas mehr Platz als bisher zur Verfügung. Eine Terrasse mit Außensitzplätzen sowie acht Parkplätze seien geplant. Die Einrichtung werde komplett neu gestaltet. Aus dem „alten“ Imbiss, den er seit 2014 betreibt, wolle er lediglich ein paar Geräte mitnehmen.

Keine Sorgen mehr

Dass er sich dann in Zukunft am anderen Ende der Stadt befinden könnte, sieht Recep Erol keineswegs als Nachteil. „Meine Stammkunden sind auch bisher schon mit dem Auto gekommen“, erzählt er, dass er ein Angebot, ein Ladenlokal direkt in der Innenstadt zu beziehen, wegen der Parkplatz-Problematik ausgeschlagen habe. Zudem sei das Gewerbegebiet gleich um die Ecke, und auch aus dem geplanten Baugebiet „Mondscheinweg“ direkt gegenüber verspricht Erol sich neue Kunden. „Etwas Besseres hätte mir eigentlich nicht passieren können“, sagt der Imbiss-Betreiber. „Sorgen um meine Existenz muss ich mir nun nicht mehr machen.“