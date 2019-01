An den Lippen der „Knef“

Als das Licht im Kaminzimmer von Haus Walstedde wieder eingeschaltet wurde, rieben sich viele Besucher verwundert die Augen: Christiane Hagedorn und ihr Begleiter am Keyboard hatten sie in ihrem Programm „Ich glaub‘, ne Dame werd‘ ich nie“ in den zurückliegenden zwei Stunden in die Zeit der „Knef“ zurückversetzt.

Dazu hatte die Schauspielerin aus Münster ihr Outfit auf die junge Knef abgestellt: lange blonde Haare, samtgrünes Hosenkleid. Die rauchige Stimme komplettierte die Illusion. Und doch: Christiane Hagedorn vermied es, die Ikone des deutschen Chansons stimmlich zu imitieren, bis ins letzte Detail zu covern. Sie blieb stets Sängerin, die die Lieder der Knef interpretierte und ihnen eine eigene Note verlieh. Nicht selten auch mit schreiender Stimme, dramaturgisch wohl dosiert, um die Zuhörer nicht überzustrapazieren.

Denn in ihrer Rolle als Hildegard Knef mutete die vielseitige Schauspielerin dem Publikum einiges zu, wenn sie Hildegard Frieda Albertina Knef aus ihrem Leben erzählen ließ, in dem weiß Gott nicht immer eitel Sonnenschein herrschte. Ihre wichtigsten Lebensstationen sind nicht zuletzt aufgrund ihrer Autobiografie „Der geschenkte Gaul“ bekannt. Dazu gehört auch, dass ihr Stern als Schauspielerin schon bei den Nationalsozialisten aufging. Weniger bekannt dagegen ist, dass sie in Soldatenuniform von den Russen geschnappt und längere Zeit in einem Loch gefangenen gehalten wurde, das sie sich mit einer toten Frau teilte, und des Öfteren Verhöre über sich ergehen lassen musste, stets von der Angst begleitet, vergewaltigt zu werden.

Endgültig ein Star

Ihre Ehe mit dem US-Kontrolloffizier Kurt Hirsch, den sie 1947 heiratete und dessen Namen sie sogar annahm, erwies sich bald als Desaster, die Engagements in Hollywood blieben ebenfalls zunächst aus. Für Dreharbeiten zum Film „Die Sünderin“ kehrte sie kurz zurück, der Film machte sie in Deutschland nicht zuletzt wegen der Skandalisierung durch die Proteste der katholische Kirche endgültig zum Star. Über die Empörung der Öffentlichkeit, weil die Knef kurz nackt zu sehen war, konnten sich auch die Zuschauer heute nur wundern, nachdem der millionenfachen Mord an den europäischen Juden lieber totgeschwiegen worden war.

Die erzählerischen Passagen, in denen Christiane Hagedorn auch Knefs wechselnde Stimmungslagen szenisch darstellte und ihr Partner Martin Scholz jeweils den Part eines ihrer drei Ehemänner, Cole Porters oder der Öffentlichkeit übernahm, wechselten mit Gesangseinlagen, in denen bekannte Chansons wie „In dieser Stadt“, „Illusionen“ oder „Ich brauch‘ Tapetenwechsel“ erklangen wie auch weniger bekannte.

Mit Berliner Schnauze

Schonungslos schilderte Hagedorn die Geburt der Tochter Christina Antonia 1968, die die Mutter fast das Leben gekostet hätte, ebenso wie die Krebserkrankung in den 70-er Jahren. Einzig die schnoddrige Berliner Schnauze, die die Schauspielerin unverfälscht einsetzte, nahm der Szene, in der sie sich als Hildegard Knef mit dem diagnostizierten Brustkrebs auseinander setzt, etwas von ihrer Wucht.

Zu guter Letzt regnete es dann doch noch die ersehnten „Roten Rosen“ für Christiane Hagedorn als „Knef“ und ihren kongenialen Partner Martin Scholz. Rudi Marhold und sein Team der „Kulturscheune“ konnten zufrieden sein: ausverkauftes Haus zum Start ins neue Jahr und ein Programm, das musikalisch wie literarisch Akzente und Maßstäbe gesetzt hat.