Ohne Josef Hötte wäre alles, was auf Heidhorn passiert, kaum denkbar. Münster hätte womöglich keine Mariensäule. Der Paulus-Dom verdankt ihm die mächtige Bernardus-Glocke. Das Landesmuseum für Kunst und Kultur müsste auf stattliche Bestände verzichten, die Hötte für das Haus angeschafft hat, als es von dem bekannten Prof. Max Geisberg geleitet wurde. Es sind allerdings Gemälde, die seit Jahren kein Mensch mehr gesehen hat, weil sie – auch das gehört zur Wahrheit – in den Magazinen verstauben.

Vor 100 Jahren, am 20. Januar 1919, ist der Kaufmann, Mäzen und Kunstliebhaber gestorben. Als sich der Trauerzug von Münster in Richtung Rinkerode auf den Weg machte, gaben der Oberbürgermeister und der Regierungspräsident dem Verstorbenen das letzte Geleit. Nach Hötte ist in der Altstadt eine Straße benannt. Das alles zeigt die Bedeutung des Mannes auf, der seinen Wohnsitz direkt am Domplatz hatte.

2019 ist ein Hötte-Jahr. Zumindest auf Haus Heidhorn. „Wir alle haben dem Stifter viel zu verdanken“, meint Dr. Ralf Klötzer. Er spricht für die Stiftung Heidhorn, die das Erbe Höttes verwaltet. Die Stiftung kann das nicht alleine leisten. Sie musste 2003 das Hofgelände – mit Ausnahme des Fachwerkspeichers – verpachten. Die Alexianer betreiben in einem 2010 errichteten Gebäude eine Pflegeeinrichtung, die 52 Plätze vorhält. Spezialgebiet ist die Betreuung von Menschen, die an Demenz erkrankt sind.

Alterssitz der Schwestern

Der Stifter Hötte hatte Heidhorn zum Alterssitz für pflegebedürftige Schwestern bestimmt. Die Vorsehungsschwestern nahmen dieses Angebot an. In den 1960-er Jahren wurde ein Schwesternheim gebaut, das heute von einigen Thuiner Schwestern bewohnt wird und vor allem der Nabu-Naturschutzstation Münsterland als Basis ihrer vielfältigen Aktivitäten dient.

Bereits seit 2007 ist der Nabu hier, erzählt Dr. Britta Linnemann. Derzeit läuft der Ausbau für einen barrierefreien Zugang zu allen Angeboten der Umweltbildung. Im Sommer soll dieses Projekt abgeschlossen sein.

Weitgehend leer steht das im Jahr 1970 erbaute Altenheim. Die Planungen für eine neue Nutzung gestalten sich nicht einfach, berichtet Bernhard Sandbo­the von den Alexianern. Ab 2015 fanden geflüchtete Menschen zeitweise eine Bleibe.

Vom Verfall bedroht

In der Kapelle wird weiterhin regelmäßig sonntags Gottesdienst gefeiert. Zwei von Josef Hötte errichtete Scheunen sind akut vom Verfall bedroht. „Man braucht Geduld“, lautet die Erfahrung der Alexianer und des Nabu. „Wir wünschen uns alle, den Standort zu stärken“, erklärt Sandbothe. Die Nähe zur Davert und die Lage ganz weit draußen, dazu noch ohne richtige Busanbindung, machen es nicht gerade einfach. Eine bessere Busanbindung ist ein besonders dringender Wunsch.

Mit ehrenamtlichem Engagement hat Ivo Ehring 2018 dafür gesorgt, das Hofkreuz an der Westfalenstraße nach einem Sturmschaden neu aufzubauen. Weitere Projekte werden folgen, kündigt Ehring an, der sich seit Jahrzehnten dem Hof Heidhorn verbunden fühlt.

Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September will die Stiftung im Fachwerkspeicher eine Ausstellung zum Stifter organisieren. Das wird ihr größter Beitrag zum Hötte-Jahr.