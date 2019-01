Es ist heiß und trocken. Und es regnet einfach nicht. Eine anhaltende Dürre bedroht Menschen, Tieren und Pflanzen. Juju und Siyabonga müssen dagegen etwas tun. Gemeinsam starten sie zu einer abenteuerlichen Reise – auf der Suche nach der Zaubertrommel, mit der der lang ersehnte Regen herbeigetrommelt werden soll. Auf ihrem Weg begegnen sie einem Zauberbaum, tanzenden Kürbissen, freundlichen Krokodilen und den Muscheln am großen Wasser. Hilfe bekommen sie vom Zaubertier „Sai-Sai“ und von einem weiteren, geheimnisvollen Zauberer. Wie die Geschichte ausgeht? Das erfahren die Familien der Drensteinfurter Grundschule am Freitagnachmittag, wenn die Erst- bis Viertklässler das Ergebnis ihres einwöchigen Trommelprojektes vorstellen werden.

Bis dahin wird jeden Tag fleißig geprobt, und zwar mit professioneller Hilfe. „DJ Dr. Fofo“ von der „Trommelzauber GmbH“ aus Aitrach bringt den Schülern dabei nicht nur das Märchen „Das Geheimnis der Zaubertrommel“ näher. Er zeigt vielmehr auch mit viel Körpereinsatz, wie sich den afrikanischen Trommeln zauberhafte Rhythmen entlocken lassen.

Gemeinsamer Auftakt

Jeden Morgen treffen sich dazu alle Schüler zu einem gemeinsamen „Trommelauftakt“. Danach geht es klassenweise in die Workshops mit „Dr. Fofo“, in denen die Erstklässler auf ihre Rollen als Sterne und Muscheln, die Zweitklässler auf ihren Part als Kürbisse sowie die Drittklässler auf ihre Rollen als Bäume und Krokodile vorbereitet werden. Die Viertklässler werden bei den Aufführungen am Freitag nicht nur die Hauptrollen übernehmen, sondern auch noch als „Trommelaffen“ in Aktion treten. Die dazu notwendigen Kostüme werden übrigens selbst gebastelt. Ebenso wie die Kulisse, um die sich die Kinder der Übermittagsbetreuung kümmern.

„Die Schüler sollen in ihren darstellenden und musikalischen Fähigkeiten gefördert werden“, erläutert Konrektorin Claudia Voß das Ziel des Projektes. „Zudem wird das Selbstbewusstsein der Schüler gestärkt, und die Kinder lernen, beim gemeinsamen Trommeln aufeinander zu achten und Regeln einzuhalten.“ Nicht zuletzt, so Voß, werde durch die Einbindung der Geschichte in den afrikanischen Kontinent auch das Wissen der Kinder im interkulturellen Bereich erweitert.

Interaktives Stück

Angesprochen sind aber nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern. Die nämlich waren zum Auftakt zu einem besonderen Info-Abend mit „Dr. Fofo“ eingeladen, bei dem sie selbst zur Trommel greifen durften. Und auch bei den abschließenden Aufführungen werden sie gefordert sein, denn schließlich handelt es sich um ein interaktives Mitmachstück.

Wegen der großen Resonanz – bislang haben sich mehr als 900 Personen angemeldet – wird es am Freitagnachmittag übrigens gleich zwei Aufführungen in der Turnhalle geben: Die erste startet um 15 Uhr, die zweite um 17 Uhr.

Finanziert wird das Projekt maßgeblich aus dem stattlichen Erlös des Weihnachtsbasares, zu dem die Schule im Dezember eingeladen hatte und bei dem am Ende stolze 2418 Euro zu Buche standen. Zudem hofft die Schule mit Blick auf die Förderaspekte auf eine finanzielle Unterstützung seitens des Kreises Warendorf.