Aufwärtstrend erkennbar

Sie sind Lebensretter – und das mit großer Wahrscheinlichkeit sogar mehrfach. Dafür wurden die verdienten Blutspender am Montagabend in der Alten Post von der Stadt und dem Roten Kreuz ausgezeichnet. Die Liste der Ehrungen war außerordentlich lang und reichte von 25 Blutspenden bis hin zu Personen, die sich bereits 140 Mal den roten Lebenssaft haben abzapfen lassen.

„Das hier ist ein schöner, ein wichtiger, ein wertvoller Termin. Denn: Hier sitzen ganz viele ‚Wiederholungstäter‘, die es verdient haben, für ihr ehrenamtliches und vorbildliches Engagement ausgezeichnet zu werden“, bemerkte Bürgermeister Carsten Grawunder zur Begrüßung. „Sie retten Leben“, brachte es das Stadtoberhaupt auf den Punkt.

15 000 Blutkonserven würden täglich in Deutschland benötigt, eine Konserve könne für bis zu drei Menschen eingesetzt werden. „Hier im Saal komme ich auf rund 3000 Blutspenden. Da kann sich jeder ausrechnen, wie viele Menschenleben gerettet wurden“, so der Bürgermeister, der hofft, dass sich viele Nachahmer finden. „Schließlich ist es schwierig, in Deutschland auf die Anzahl an Blutspenden zu kommen, die gebraucht werden – gerade in der Sommer- und Ferienzeit“, erläuterte Grawunder.

Leistung nicht aufzuwiegen

Bruno Schönhoff vom DRK war ebenfalls mehr als erfreut, dass wieder eine so stattliche Anzahl an Mehrfach-Spendern zusammengekommen war. „Danke kann man nicht oft genug sagen. Das ist eine Leistung, die nicht mit kleinen Geschenken aufzuwiegen ist. Sie haben viele Menschen gerettet“, betonte er.

Insgesamt sei außerdem wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen. So hätten sich im vergangenen Jahr in Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde bei 13 Terminen 1387 Menschen den roten Lebenssaft abzapfen lassen – darunter 100 Erstspender. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Erstspender gehabt zu haben“, meinte Schönhoff.

Danach nutzte der Leiter des DRK-Ortsverbandes Rinkerode noch die Gelegenheit, um mit einem Mythos aufzuräumen. „Pro Blutspende kommen durchschnittlich Kosten in Höhe von 137,24 Euro zusammen – natürlich nicht für den Spender. Der Erlös beträgt am Ende 137,28 Euro“, erzählte er. Damit würden also keine Millionen verdient. „Mit Blut darf man keine Geschäfte machen“, hob Schönhoff hervor. Abschließend wies er noch darauf hin, dass es mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben sei, dass zum Termin ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden müsse.