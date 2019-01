Entscheidender „Heimvorteil“

Am Ende war das Votum deutlicher, als es die Meinungsbekundungen und teils kritischen Nachfragen während der fast dreieinhalbstündigen Vorstellungsrunde vermuten ließen: Knapp drei Viertel der Mitglieder des Sozialausschusses sprachen sich am Dienstag für die Elterninitiative St. Georg als Träger der neuen Walstedder Kita aus. Lediglich die Grünen favorisierten die Awo . Der dritte Bewerber, die Kinder- und Jugendhilfe „Outlaw“, konnte niemanden von sich überzeugen.

Jeweils eine Viertelstunde Präsentationszeit plus eine halbe Stunde für Nachfragen hatte die Ausschuss-Vorsitzende Waltraud Angenendt den drei Bewerbern vor Beginn eingeräumt. So wirklich hielt sich aber niemand an das Zeitlimit. Verständlich, ging es doch um eine immens wichtige Entscheidung: Wer wird Träger der zweiten Kita im Dorf?

Die Awo hatte mit ihrem Konzept, so war es der Sitzungsvorlage zu entnehmen, in der Bewertungsmatrix die höchste Punktzahl erzielt. Gleiches galt für das „Kinderzentrum Kunterbunt“, das seine Bewerbung allerdings kurzfristig zurückgezogen hatte. Dafür sprang die „Outlaw“ gGmbH ein, die unter anderem die Kita Kohkamp in Albersloh betreibt.

Mit einem echten „Heimvorteil“ ging indes die Elterninitiative St. Georg an den Start, die 1973 als Träger des eingruppigen Kindergartens in Ameke gegründet worden war und die damit die älteste im Kreis Warendorf ist. Ihr Konzept stellte der Vorsitzende Georg Feldmann , auch Ratsmitglied für die CDU, zusammen mit Clemens Kuhn, Chef von Fortuna Walstedde, vor. Denn die neue Kita soll in enger Kooperation mit dem Sportverein betrieben werden, der die Absicht hat, die Trägerschaft mittelfristig von St. Georg zu übernehmen.

Sieben Jahrzehnte Erfahrung und gewachsene Strukturen warf die Awo in die Waagschale. „Walstedde hat ein aktives Dorfleben. Das soll nicht an der Kita-Tür aufhören“, hatte Daniel Frieling, Abteilungsleiter Kindertagesbetreuung, das Konzept darüber hinaus flugs noch angepasst. Denn dass der Wunsch nach einer Bewegungs-Kita im Raum stand, war auch zu ihm durchgedrungen. „Wir wollen hier kein Konzept gegen einen anderen Träger vorstellen. Aber: Zwei Profis könnten zusammen ein gutes Ergebnis liefern“, zeigte sich Frieling offen für eine Kooperation mit der Fortuna. Kuhn allerdings betonte, dass man einen anderen Träger zwar nicht im Regen stehen lassen würde, man sich ein Engagement in dem geplanten Umfang allerdings nur zusammen mit St. Georg vorstellen könne.

„Hochachtung“ (Heinz Töns, CDU) vor so viel „Mut“ (Elmar Stracke, SPD), sich dieser „gehörigen Aufgabe“ (Winfried Reher, Grüne) zu stellen und „mal etwas Neues“ (Sonja Berstermann-Kowalke, FDP) auszuprobieren, kam dafür aus allen Fraktionen. Gleichwohl war man sich einig, dass die Awo mit hoher Professionalität geglänzt hatte, während das Konzept von Elterninitiative und Sportverein noch einige Fragen offen lässt: Wird frisch gekocht oder gekauft? Wie wird die Betreuung im Krankheitsfall sichergestellt? Sind auch längere Öffnungszeiten denkbar?

„Ja, die Awo hat sich heute besser vorgestellt – aber die machen das auch alle 14 Tage“, meinte Töns, dessen Fraktion sich fast geschlossen – bei einer Enthaltung von Rinkerodes Ortsvorsteher Bernhard Stückmann – hinter Elterninitiative und Sportverein stellte. „Expertise darf kein Nachteil sein“, betonte zwar auch Havers. Doch offensichtlich stehe das ganze Dorf hinter der Sport-Kita-Idee. Dem könne man sich nicht verschließen, obwohl das pädagogische Konzept „ein bisschen dünn“ gewesen sei.

Gute Begründung

Die Grünen wussten ihr Votum für die Awo indes gut zu begründen. „Ihre Erfahrung, gerade auch im Hinblick auf den Neubau einer Kita, ist augenfällig. Das kann die Verwaltung entlasten“, so Reher, der auch die Versorgungssicherheit als ausschlaggebendes Argument für die Entscheidung, „die wir uns nicht leicht gemacht haben“, ins Feld führte.

Partei für die Kooperationspartner ergriff am Ende der Debatte auch Bürgermeister Carsten Grawunder: „Wir haben in Drensteinfurt gute Erfahrungen mit Elterninitiativen gemacht. Und wenn‘s nicht laufen sollte, dann könnten wir die Trägerschaft in zwei, drei Jahren einfach neu ausschreiben. Wir gehen da eigentlich kein Risiko ein.“

Interview mit Georg Feldmann (Vorsitzender der Elterninitiative St. Georg Ameke)

Herr Feldmann, wie groß sind Freude und Erleichterung bei Ihnen nach der Entscheidung des Sozialausschusses?

Georg Feldmann: Ich bin schon sehr erfreut über die Entscheidung im Ausschuss, da mir – und auch dem Vorstand und den Mitarbeitern von St. Georg Ameke sowie dem Vorstand von Fortuna Walstedde – das Projekt Sport-Kita wirklich zu einer Herzensangelegenheit geworden ist. Je weiter die Vorbereitungen gediehen sind, desto größer wurde die Vorfreude, ein solches Projekt in unserem Dorf für unser Dorf umsetzen zu können.

Was entgegnen Sie denjenigen, die (noch) daran zweifeln, ob Ihre Elterninitiative diese große Aufgabe stemmen kann?

Georg Feldmann: Wir haben den Vorstand St. Georg Ameke, den Vorstand Fortuna Walstedde und darüber hinaus eine große Anzahl von Personen, die das Projekt unterstützen. Wir gehen die Aufgabe beherzt und gewissenhaft an. St. Georg Ameke nutzt die Kontakte zur Stadt Drensteinfurt, zum Jugendamt des Kreises und auch zum Paritätischen. Von dort wurden wir immer gut beraten und gehen davon aus, dass das auch so bleibt. Bezüglich der Qualifizierung der Mitarbeiter werden wir unseren Ameker Standard auch in Walstedde umsetzen und durch die vielen aktuellen Impulse sogar verbessern. Wir sind da auch jetzt schon auf einem guten Stand. Eine qualitativ hochwertige Betreuung ist für jedes einzelne Kind nötig. Das gilt bei einer Gruppe genauso wie für drei Gruppen.

Welches sind die nächsten Schritte, die St. Georg und Fortuna Walstedde bei der Planung der neuen Kita gehen werden?

Georg Feldmann: Die letztendliche Entscheidung über die Vergabe der Trägerschaft trifft der Rat der Stadt Drensteinfurt am 11. Februar. Bis dahin sind wir erst einmal vorsichtig optimistisch. Wenn wir den Zuschlag dann erhalten, werden wir umgehend mit Stadt und Kreis die Einrichtung einer Gruppe ab Sommer 2019 in der Hoflinde angehen und uns gleichzeitig um die Gebäudeplanung am Bolzplatz und die Zusammenstellung eines Mitarbeiterteams kümmern

KOMMENTAR

Vertrauensvorschuss - Partner müssen sich beweisen

Setzen wir die rot-weiße „Heimvorteil“- Brille mal kurz ab. Objektiv betrachtet hat die Awo sich bestens präsentiert: 70 Jahre Erfahrung als Kita-Träger, 45 Einrichtungen zwischen Ruhr und Ems, mehr als 700 Mitarbeiter inklusive Springer-Pool, ausgedehnte Öffnungszeiten, ausgefeilte Konzepte von der Medien- bis zur Natur-Kita, der Wunsch nach Kooperation mit lokalen Akteuren.

Daran gab es so gar nichts zu mäkeln. Und nun die Brille wieder aufsetzen. Subjektiv betrachtet führte an St. Georg und Fortuna kein Weg vorbei: Jeder dritte Walstedder ist Mitglied im Sportverein, zwei Drittel der Ameker Haushalte sind in die Elterninitiative involviert. Zwei Dörfer stehen geschlossen hinter dem Projekt.

Das Konzept hat Lücken, viele Fragen gilt es zu beantworten. Der Ausschuss hat den Partnern einen gehörigen Vertrauensvorschuss mit auf den Weg gegeben. Nun müssen sie beweisen, dass sie „Kita können“ – die Fortuna überhaupt und St. Georg nicht nur „klein, aber fein“.

von Nicole Evering