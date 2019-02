In diesem Sommer gibt es nach einjähriger Pause wieder die „Sommer-Kinderferien-Freizeit“ („SKiFF“) der Gemeinde St. Regina, die sich an Kinder zwischen neun und zwölf Jahren richtet. „Die ,Teamer‘ stehen bereit. Auch das Küchenteam ist organisiert. Es fehlen nur noch einige Kinder, die auf ein Kinderabenteuer Lust haben“, teilt Pastoralreferentin Barbara Kuhlmann mit. „Denn 50 Kinder dürfen es sein, damit es richtig Spaß macht und die Schützenhalle, in der Kinder und ,Teamer‘ untergebracht sein werden, mit Leben gefüllt ist.“

Ziel der Freizeit, die vom 12. bis zum 23. August stattfinden wird, ist der Ort Bödefeld im Sauerland. Genaueres zum Ablauf erfahren Interessenten am Sonntag, 24. Februar, um 13.30 Uhr bei einem Info-Treffen im Alten Pfarrhaus. „Interessierte Kinder und Eltern lernen dann die ,Teamer‘ kennen und erfahren, welches Programm sie auf die Beine stellen wollen und wie die Freizeit organisiert wird“, erklärt Barbara Kuhlmann. „Selbstverständlich kann man sich dann auch schon direkt anmelden.“

Die Teilnahme an der „Sommer-Kinder-Ferienfreizeit“ kostet 260 Euro. Geschwisterkinder bekommen eine Ermäßigung. Wer finanzielle Unterstützung benötigt, erhält weitere Infos bei Barbara Kuhlmann sowie beim Team des Caritas-Punktes. Wer beim Info-Treffen nicht dabei sein kann, kann sich auch während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro am Markt 3 anmelden.

► Weitere Informationen zur nächsten Ferienfreizeit gibt es im Internet unter www.facebook.com/skiffdrensteinfurt oder unter skiff-drensteinfurt@gmx.de sowie telefonisch bei Pastoralreferentin Barbara Kuhlmann, ✆ 0 25 08 / 99 94 04 18.