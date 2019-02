Eintöpfe kommen immer gut an

Was duftet denn da so lecker? Die drei Steppkes stehen neugierig in der Küchentür und schauen, was Karin Schlüter gerade macht: Kartoffeln zu Püree stampfen. Das soll es heute zum Mittagessen geben, zusammen mit Rindergulasch und Rotkohl. Alles selbst gemacht, versteht sich. Im Natur-Kinder-Haus wird jeden Tag frisch gekocht.

Und das schon seit Bestehen der Einrichtung im Jahr 1995. „Es war immer unser Ziel, die Kinder früh an gesundes Essen heranzuführen“, sagt Kita-Leiterin Amira de Laer. Quasi 20 Jahre Zeit zum „Üben“ hatte das Küchen-Team und währenddessen schon viele Standards eingeführt. 2015 hat das Natur-Kinder-Haus sich dann als „Fit-Kid“-Kita zertifizieren lassen – bis heute ist sie die einzige im Kreis, die dieses Siegel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ( DGE ) trägt. „Damals haben wir festgestellt, dass wir an unserem Konzept kaum etwas ändern mussten, dass wir die DGE-Standards also zum größten Teil sowieso schon erfüllten“, berichtet de Laer stolz. Nur Kleinigkeiten seien es gewesen, die angepasst wurden, ergänzt Wirtschafterin Karin Schlüter, die die Kita-Küche seit 2011 leitet. Dass etwa nicht nur „Gemüsekuchen“ auf dem Speiseplan stehen darf, sondern auch, welches Gemüse genau verarbeitet wird.

Jetzt stand die Re-Zertifizierung an – bei der die Tageseinrichtung die volle Punktzahl erzielt hat. „Und diesen hohen Standard wollen wir nun halten“, sagt Amira de Laer. Dass dies gelingen wird, davon ist sie überzeugt. „Wir haben fachlich hoch qualifiziertes Personal, auf das wir uns zu 100 Prozent verlassen können.“

Zum Team gehört eben Karin Schlüter, die 2003 als Urlaubs- und Krankheitsvertretung in der Kita-Küche angefangen hat. Ihr zur Seite steht die Hauswirtschaftsmeisterin Regina Schnitker . Lena Schel und Alexandra Hermann packen als Küchenhilfen tatkräftig mit an. Schließlich wollen jeden Tag mehr als 70 Steppkes versorgt werden – die ebenfalls ins Geschehen einbezogen werden. Sich hinsetzen und bedienen lassen – so einfach läuft das nicht im Natur-Kinder-Haus.

Es gibt keinen großen Speisesaal. Stattdessen wird in den Gruppenräumen gegessen, und zwar „schichtweise“. Die Allerkleinsten bekommen schon ab 11 Uhr ihr Essen. Nach und nach, bis 12.30 Uhr werden die silbernen Servierwagen mit kleinen Schüsselchen beladen. Die Mädchen und Jungen holen sich die Portionen für ihre Gruppe selbst in der Küche ab. Und sie haben natürlich vorher schon die Tische gedeckt. Sind alle satt, wird wieder abgeräumt. Nach dem Frühstück, das die Kinder ebenfalls jeden Morgen in der Kita bekommen, wird sogar gespült. „Vorgespült“, sagt Karin Schlüter schmunzelnd. Richtig sauber macht das Geschirr später die Spülmaschine. Die Kinder, die bis zum Nachmittag bleiben, bekommen noch einen kleinen Snack zur „Kaffeezeit“. Selbst gebackene Apfeltaschen hat Regina Schnitker gerade aus dem Ofen geholt. Das Gebäck ist es übrigens auch, was da so köstlich duftet . . .

Die DGE-Zertifizierung baut auf vier Säulen auf: Lebensmittelbeschaffung, Speisen-Planung, Ess-Atmosphäre und rechtliche Bestimmungen, wozu zum Beispiel Hygiene-Richtlinien, die Dokumentation und Schulungen zählen. Aus gesunden Zutaten – die meisten werden ein Mal pro Woche vom Ahlener Großhändler Ossenbrink geliefert – sollen die Mahlzeiten bestehen. Vieles ist bio. Produkte wie Brot, Eier, Fisch und Fleisch besorgt das Küchen-Team im Ort. 77 Euro – sieben für das Frühstück und 70 fürs Mittagessen – kostet die Verpflegung monatlich. Fast alle der derzeit 75 Kita-Kinder nehmen daran teil.

Immer für 14 Tage werden die Speisepläne festgelegt. „Die sollen möglichst individuell und abwechslungsreich sein und sich nicht alle vier Wochen wiederholen“, weiß Schlüter. Was immer wieder erstaunlich gut ankomme, seien Eintöpfe. „Und alles aus Kartoffeln“, sagt sie lachend. Zwischendurch gibt‘s natürlich auch mal Pizza und Spaghetti Bolognese. Die Kinder können gerne Wünsche äußern.

„In meiner Branche ist das hier ein echter Traumjob“, sagt Karin Schlüter. Das Kochen für die Kleinen mache ihr einfach ganz besonders viel Spaß. „Karin, was gibt‘s heute?“, fragen diese oft schon früh am Morgen, wenn die Wirtschafterin mit dem Schnippeln beginnt. Und die vielen leeren Schüsselchen am Nachmittag zeigen Karin Schlüter dann, dass sie und ihr Team auch heute einen richtig guten Job gemacht haben.