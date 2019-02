Die Vorbereitungen für den achten „Drensteinfurter Kultursommer“ gehen in die Endphase. Unter dem bewährten Motto „Kultur umsonst und an besonderen Orten“ findet die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltungsreihe 2019 vom 17. August bis zum 15. September statt, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Auch in diesem Jahr hat das Organisationsteam wieder einen bunten Mix für Groß und Klein aus Musik, Lesungen, Theater und Kunst geplant“, so die Stadt. Zum Abschluss des Kultursommers wird es am 15. September erneut einen Blumen- und Gartenmarkt mit Kulturprogramm und verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt geben. Auch eine Open-Air-Kinoveranstaltung ist vorgesehen. Erfreulich sei, dass erneut wieder viele Privatpersonen, Vereine und Organisationen mitmachen werden, so die Stadt.

„Ich möchte unsere Bürger sowie unsere örtlichen Vereine ermutigen, sich mit einem kulturellen Beitrag zu beteiligen“, freut sich Bürgermeister Carsten Grawunder schon jetzt auf den Kultursommer 2019.

Die Teilnahme sei wie in den Vorjahren für die Besucher kostenlos. Spenden zur Finanzierung des gesamten Kultursommerprogramms seien dennoch willkommen. Alle geplanten Veranstaltungen sollen in einem Flyer zusammengefasst werden, der an alle Haushalte in Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und in der umliegenden Region verteilt werden. „Darüber hinaus wird es diese Informationen auch in digitaler Form geben“, schreibt die Verwaltung. „Noch besteht die Möglichkeit, weitere Programmpunkte in die diesjährige Kultursommerplanung mit aufzunehmen.“

► Interessierte Musikgruppen, Künstler, Vereine und Organisation, die sich gerne beteiligen möchten, können sich noch bis zum 15. März bei Wirtschaftsförderin Ute Homann, ✆ 0 25 08 / 99 51 35, E-Mail: u.homann@drensteinfurt.de, oder bei Kulturamtsleiter Gregor Stiefel, ✆ 0 25 08 / 99 51 22, g.stiefel@drensteinfurt.de) in der Stadtverwaltung melden.