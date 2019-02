Lebendige Gemeinschaft

„Wir freuen uns, dass so viele Interesse haben, dass wir wieder ‚volles Haus‘ haben – trotz des schönen Wetters“, begrüßte KFD-Sprecherin Cordula Buxtrup die 85 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Frauengemeinschaft am Freitagnachmittag im Pfarrzentrum. Mit dabei war KFD-Präses Pfarrer em. Clemens Röer. Außerdem waren Bürgermeister Carsten Grawunder, Ulrike Pöhler-Spliethoff von der Hospiz-Bewegung, Vertreterinnen der KFD aus Drensteinfurt, Walstedde und Albersloh sowie einige Rinkeroder Landfrauen zu Gast.

Es war eine informationsreiche Veranstaltung, bei der während der üblichen Kaffee-Pause aber auch Zeit zum Klönen blieb. Monika Buxtrup und Edith Hemkendreis gaben einen bebilderten Rückblick auf das vergangene KFD-Jahr mit zahlreichen Fahrten und Ausflügen, darunter eine Mehrtagestour ins Alte Land während der Apfelblüte. Ebenso stellte Hemkendreis die für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen vor, für die sich die Frauen auch direkt anmelden konnten.

An diesem Mittwoch wird Gartengestalterin Barbara Gerlach in einem Vortrag Einblicke in ihre Arbeit geben. Am 1. März findet auch in Rinkerode wieder der Weltgebetstag statt. Am 25. März starten die Frauen eine Halbtagesfahrt zu einer Schäferei in Nordwalde. Die diesjährige „Genusswanderung“ führt Ende April über den Baumberger Südhang. Im Mai können Interessierte lernen, wie sie aus Weidenzweigen Zaunelemente herstellen. Ebenso ist dann ein Kulturausflug nach Münster geplant. Im Juni bietet die KFD eine Tagestour nach Rhede, und im September soll es für fünf Tage in den Spreewald gehen.

Kassiererin Monika Buxtrup informierte die Frauen zudem über die aktuelle Finanzlage der KFD-Ortsgruppe. Auch Wahlen standen in der Versammlung an. Bereits seit acht Jahren sind Monika Buxtrup und Elisabeth Horstkötter Teil des Vorstandes. Sie wurden einstimmig für jeweils vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Ebenso wie Ulla Bartelt, die seit vier Jahren dem Vorstand angehört. Neu ins Leitungsteam gewählt wurde Edith Howein. Resi Wortmann wurde erneut zur Kassenprüferin neben Margret Schlüter gewählt. Neben dem Vorstandsteam gebe es viele Helferinnen im Hintergrund, erklärte Cordula Buxtrup. So etwa das Team, das regelmäßig das Frühstück nach den Gemeinschaftsmessen vorbereitet. Aus dieser Gruppe wurden Hilde Husmann und Elfriede Koch mit einem Dankeschön verabschiedet.

Im Rahmen der Versammlung berichtete die Rinkeroderin Ulrike Pöhler-Spliethoff in einem Kurzvortrag über ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Hospizbewegung des Kreises Warendorf. Nach einer entsprechenden Ausbildung bietet sie ambulante, häusliche Sterbebegleitung. Damit ist sie eine von etwa 20 Ehrenamtlichen in den Drensteinfurter Ortsteilen, die Sterbenden sowie Angehörigen Unterstützung bieten. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Ahlen biete eine 24-stündige telefonische Erreichbarkeit. Zu den Angeboten gehörten außerdem Vorträge und Beratungsgespräche, etwa zum Thema Patientenverfügung. Die Hospizbewegung sei allerdings auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen, warb Pöhler-Spliethoff um Engagement. Nicht nur für die Sterbebegleitung, auch für Büro- sowie Öffentlichkeitsarbeit werden Menschen gesucht.