Religiös, sozial und sportlich

Die Kolpingfamilie war im vergangenen Jahr wieder richtig aktiv und viel unterwegs. Das wurde während der diesjährigen Generalversammlung im Pfarrheim mehr als deutlich. „Egal, ob gesellig, religiös, sozial oder sportlich: Die Kolpingfamilie kann auf vielfältige Aktivitäten zurückblicken“, stellte Hans-Jürgen Thamm fest. Insgesamt – so der Vorsitzende des 68 Mitglieder starken Vereins – hätten 69 Veranstaltungen im Jahr 2018 stattgefunden. „Wenn wir so weiter machen, dann brauchen wir uns um die nahe Zukunft nicht fürchten“, bilanzierte er in seiner Ansprache zufrieden und dankte anschließend allen Helfern: „Danke für eure geleistete Arbeit. Ohne eure Unterstützung wäre das so nicht möglich gewesen.“

Bei den Jahresrückblicken aus den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen wurde es dann konkreter: So erinnerte Anne Meise etwa für die Bereiche „Kirche und Soziales“ sowie „Familie“ an die Yogastunden mit Pater Johny, die Fahrt zu den Wildpferden in den Merfelder Bruch, die Teilnahme am Katholikentag in Münster oder die Kolping-Europatour nach Schleswig und in die Schlei-Region. Hans-Jürgen Thamm blickte anschließend auf die Veranstaltung mit dem Thema „Umwelt“ zurück: „Wir haben 30,22 Tonnen Schrott und 3,94 Tonnen Altkleider bei unseren beiden Sammlungen zusammenbekommen“, berichtete er. Zusätzlich seien 420 Kilogramm Altkleider in der monatlichen Sammelstelle im Pfarrheim abgegeben worden. „Danke an die Walstedder Bevölkerung, die uns dabei immer unterstützt. Dadurch können wir für caritative und soziale Zwecke spenden“, so Thamm weiter. Theo Bulk gab danach ein Fazit für die Fahrradgruppe. Bei sieben Touren hätten die fleißigen Radler rund 153 Kilometer zurückgelegt. Durchschnittlich seien zwölf Personen dabei gewesen. „Die neue Saison startet am 14. Mai um 18 Uhr am Pfarrheim“, kündigte Bulk schon einmal an. Zudem würden die Radler in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen ihrer Gruppe feiern.

Von der 2018 neu ins Leben gerufenen Walking-Gruppe berichtete Heinz Gottmann ebenfalls nur Positives. „Im Schnitt sind wir zu siebt und legen rund sieben Kilometer zurück“, erklärte der „Kolpingkoch“, der natürlich auch einen kurzen Rückblick auf die beiden Männer-Kochkurse – einmal gab es deutsche, ein anderes Mal italienische Spezialitäten – gab.

Danach wählten die 29 anwesenden Mitglieder – darunter war auch Ehrenpräses Pastor August Oberwies – Franz Greive zum neuen Kassenprüfer. Außerdem wird sich Greive in Zukunft um die Pressearbeit der Kolpingfamilie kümmern, weil sein Vorgänger Rainer Hoffstedde aus beruflichen Gründen kürzer treten wollte.

Zum Abschluss ging Thamm auf die letztjährige Mitgliederbefragung mit dem Namen „Vision 2020“ ein. Während der Generalversammlung im vergangenen Jahr konnten die Kolpinggeschwister ihre Wünsche für neue Veranstaltungen äußern. Der Vorstand hat diese ausgewertet und mittlerweile auch die ersten Vorschläge umgesetzt. „Die Walking-Gruppe und der ,Gang in den Morgen‘ waren beispielsweise geäußerte Wünsche“, bemerkte Thamm. „In diesem Jahr werden wir Bosseln gehen und einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten“, ergänzte er. Hinzu kommen neben zahlreichen traditionellen Veranstaltungen viele weitere Aktivitäten wie eine Besichtigung der Firma „LR Cosmetic“ in Ahlen, die Kolping-Europatour nach Lüneburg oder die Wochenend-Radtour durch die grüne Parklandschaft nach Bad Laer. Ebenfalls nutzte der Vorsitzende schon einmal die Gelegenheit, um auf das 60-jährige Bestehen der Walstedder Kolpingfamilie im Jahr 2021 hinzuweisen.