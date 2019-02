Gestählte Körper, kreative Kostüme, oftmals viel nackte Haut und dazu eine ausgefallene Choreographie: Das wird die feierwütigen Narren auch in diesem Jahr beim Kappenfest am kommenden Samstag im Lambertusdorf erwarten. Denn schließlich wird das „Walstedder Staatsballett“ – bestehend aus Frank Schroth , Ingo Hankmann, Dirk Lükens, Sebastian Bachtrop, Martin Allendorf, Franz-Josef Stratmann, Thomas Rubbert, Martin Averkamp, Michael Niehoff, Martin Surmann und Max Thamm – auch dieses Mal als Garant für gute Stimmung mit dabei sein und das Publikum wie bei den zurückliegenden Auftritten zum Johlen bringen.

Der Ursprung der Männer-Tanzgruppe geht auf das Jahr 2008 zurück. „Wir wollten vom Kegelclub ‚Die Glockenkegler‘ einen Programmpunkt für das Karnevalsfest in der Schützenhalle machen“, erinnert sich Ingo Hankmann an die Anfänge. „Krankheitsbedingt standen wir dann aber am Ende nur zu zweit auf der Bühne – der eine als Gardentänzer, der andere als Tanzmariechen“, ergänzt er mit einem Lachen. Es folgten weitere vereinzelte Auftritte, bis sich einige Männer im Jahr 2013 dazu entschlossen, sich unter dem heutigen Namen „Walstedder Staatsballett“ neu zu formieren.

„Mittlerweile sind wir eine eingeschworene Truppe, und das Miteinander macht einfach Spaß. Das eine oder andere Bierchen danach ist Motivation genug“, erzählt der Kappenfest-Beauftragte Frank Schroth, der ebenfalls seit 2013 mit an Bord ist und sich seitdem um die Musik kümmert, mit einem Augenzwinkern. „Ich suche die Lieder aus, Jörg Lütkenhaus schneidet die Stücke dann zusammen“, erläutert er. Die bunten Kostüme werden meist in Eigenregie organisiert und teilweise von Petra Kasischke geschneidert.

Vertrag bis 2035

Geprobt wird im Schnitt fünf bis sechs Mal für etwa eineinhalb bis zwei Stunden vor dem jährlichen Kappenfest – entweder im Spiegelsaal des Westfälischen Turnerbundes im Schloss Oberwerries in Hamm oder in der Walstedder Turnhalle. „Möglich macht das unsere Choreographin und Trainerin Georgina Smeilus “, erklärt Schroth. „Sie hat bis 2035 einen Vertrag mit uns, und der kann nur einseitig – nämlich von uns – gekündigt werden.“

Die ganze Männergruppe habe zudem großen Respekt vor ihrer Trainerin – und das zurzeit noch mehr als in den Vorjahren. „Georgina ist hochschwanger und hat bis vor Kurzem die Übungen noch alle vorgemacht“, verneigt sich der Kappenfest-Beauftragte vor der gebürtigen Walstedderin, die mittlerweile in Oelde wohnt. „Sie hat es mit uns Tanzlegasthenikern auch nicht immer einfach“, gibt er schmunzelnd zu.

Smeilus selbst macht es einfach Spaß, die „Männer so leiden zu sehen“. „Es ist aber auch ein schönes Gefühl, wenn man sieht, was sich aus all dem Schweiß und den vorhandenen Möglichkeiten auf die Beine stellen lässt“, bemerkt die 31-Jährige, die beim „Staatsballett“ aus gesundheitlichen Gründen inzwischen von ihrer Schwester Chiara vertreten wird. Einige der Männer hätten sogar Talent. „Die sind auch alle immer super ehrgeizig. Das ist wirklich cool“, fügt sie hinzu. „Unser Anspruch ist es, beim Training immer 100 Prozent zu geben. Das fordert Georgina auch von uns. Da fließt auch so mancher Tropfen Schweiß. Wie viel Prozent wir dann beim Auftritt zeigen, ist eine andere Sache“, gesteht Schroth. „Das soll auch nicht immer perfekt sein, wir wollen unterhalten“, pflichtet ihm Ingo Hankmann bei, der noch einen Tipp im Gepäck hat: „Gegen das Lampenfieber hilft meistens der eine oder andere Nordsturm.“

Anspruchsvoller Stammestanz

Während das „Staatsballett“ in den vergangenen Jahren in „Borat“-Kostümen, als Aerobic-Tänzer oder mit Regenschirmen ausgerüstet begeistert hat, darf sich das Publikum – so viel sei schon mal verraten – am kommenden Samstag auf einen „afrikanischen Stammestanz“ freuen. „Die Choreo ist dieses Jahr höchst anspruchsvoll“, kündigt Hankmann an. Und für eine eventuelle Zugabe haben sich die Männer, die sich über „Nachwuchstänzer“ freuen würden, ebenfalls schon vorbereitet.

► Der Vorverkauf für das Kappenfest endet am Mittwoch, 20. Februar. Bis dahin gibt es Karten für zwölf Euro in der Maximilian-Apotheke, in der Gaststätte Höhne und beim Getränkeservice Remmert. Restkarten gibt es dann noch für 15 Euro an der Abendkasse.