Bürger wünschen sich eine Querungshilfe

Auf Einladung des KFD-Vorstands war der Bürgermeister zur Jahreshauptversammlung der Frauengemeinschaft gekommen, um über „Aktuelles aus Rinkerode“, insbesondere über Baumaßnahmen, zu informieren sowie Fragen zu beantworten.

Vor allem einige Rinkeroder Straßen waren Thema. Bezüglich der schlechten Asphaltdecke von Göttendorfer Weg sowie Eickenbecker Straße und der damit verbundenen Straßenausbaubeiträge hatte Carsten Grawunder zwei „Lager“ unter den Bürgern ausgemacht. Die einen drängten: „Da muss dringend was passieren!“. Die anderen wollten, dass alles so bleibt: „Ist doch noch okay, das wird uns zu teuer!“. Wie berichtet, soll nun bis Mitte des Jahres abgewartet werden, ob die Landespolitik eine Entscheidung hinsichtlich der Straßenausbaubeiträge fällt. Grawunders Einschätzung dazu: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Beiträge nicht abgeschafft werden. Wer soll das bezahlen?“. Das könne dazu führen, dass reiche Städte gute Straßen haben, arme Städte hingegen schlechte, so seine Befürchtung.

Zum Eickenbecker Weg monierten einige KFD-Frauen – abgesehen vom löchrigen Asphalt – den teils fehlenden Bürgersteig, den überdies schlechten Zustand des Gehwegs auf beiden Seiten sowie das Parken dort. Gelder für die Sanierung der Bürgersteige würden in den Haushalt 2021/2022 eingebracht, informierte das Stadtoberhaupt. Nur wenn es ganz schlimm sei, würden kurzfristige Maßnahmen durchgeführt, schließlich habe die Stadt die Verkehrssicherungspflicht. „Die Frostschäden sollten vorgestern beseitigt worden sein.“

Schäden der Verwaltung melden

„Mir ist wichtig, dass wir die Dinge erfahren“, appellierte Grawunder an die Bürger, der Verwaltung mögliche Schäden zu melden. Mit einer neuen Funktion auf der städtischen Homepage, einer Art „Mängel-Melder“, solle dies bald auch auf diesem Weg ganz unkompliziert möglich werden.

Ebenso hatten Bürger bereits im Vorfeld eine Querungshilfe über die Albersloher Straße, bevorzugt in Höhe der Everdingstiege, gefordert. Es habe daher kürzlich eine Verkehrszählung gegeben, berichtete der Bürgermeister. Die Entscheidung darüber liege beim Straßenverkehrsamt des Kreises.

Zur Sanierung der SVR-Duschanlagen erklärte Grawunder, die Verzögerung habe auch mit den beiden Gutachten zu tun gehabt, die zwei ganz unterschiedliche Ursachen für den Schimmelbefall ausgemacht hätten. In Kürze würden die Maßnahmen nun aber durchgeführt.

Brücke in der Bauerschaft Hemmer

Zur Eisenbahnüberführung in der Bauerschaft Hemmer sei nun geplant, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um eine Brücke mit dann 60 Tonnen Traglast zu schaffen. Schließlich würden die landwirtschaftlichen Fahrzeuge immer größer und schwerer. Die Baukosten würden mit 1,5 bis zwei Millionen Euro veranschlagt. Es sei von Seiten der Bahn jedoch eine lange Vorlaufzeit für die Baumaßnahme nötig. Eine zusätzliche Problematik sei die Sanierung der kleinen Brücken in Privatbesitz.

Der Bürgermeister freute sich, dass im Mai Menschen aus allen drei Ortsteilen mit nach Ingré fahren, um die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt zu besiegeln. Zudem machte Grawunder auf die Veranstaltungen zum aktuellen „Jahr der Artenvielfalt“ aufmerksam und lud die KFD-Frauen zum Karneval am 28. Februar im „Münsterländer Hof“ sowie zum Frauentag am 17. März im Kulturbahnhof nach Drensteinfurt ein.