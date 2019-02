Das närrische Virus hat auch die Kirchengemeinde St. Regina infiziert. Zum Höhepunkt der Session rund um das Rosenmontags-Wochenende sollen die Gemeindemitglieder wieder in den Genuss des jecken Frohsinns kommen. Dafür bastelt Pastor Jörg Schlummer fleißig an seiner Karnevalspredigt.

Dabei wird ihm wie schon in den Vorjahren eine Handpuppe behilflich sein: Dieses Mal kommt „Narr Joh“, eine Mainzer Puppe, zum Einsatz. Die Karnevalspredigt wird am Samstag, 2. März, um 17 Uhr in Drensteinfurt und um 18.30 Uhr in Rinkerode zu hören sein. Am Sonntag, 3. März, hält Pastor Schlummer die besondere Predigt um 9.30 Uhr in Walstedde sowie um 11 und um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Regina.

Pastor Schlummer war einst als Kaplan in der Karnevalshochburg Beckum tätig – dort bestimmt das närrische Treiben im Frühjahr stets das Geschehen in der gesamten Stadt. „Auch die Karnevalsmesse gehörte immer dazu, und ich habe Freude daran gefunden. Deshalb habe ich diese Tradition an meinen späteren Stellen weitergeführt“, berichtet der Pfarrer von seiner Motivation, den Frohsinn auch nach Stewwert zu tragen. „Ich finde, dass Kirche und Karneval gut zusammenpassen, schließlich gehören ja auch Kirche und Fastenzeit zusammen. Die Freude gehört zum Glauben, schließlich verkünden wir das Evangelium – und das ist die frohe Botschaft“, sagt er.

Es braucht Abwechslung

Auf die Unterstützung einer westfälischen und einer kölschen Handpuppe hat Pastor Schlummer dabei schon mehrere Male zurückgegriffen. „Da braucht es etwas Abwechslung. Deshalb ist jetzt die Mainzer Handpuppe, der ‚Narr Joh‘, dran“, erzählt er. „Mit etwas Mainzer Dialekt sagen sich die Dinge leichter und kommen humorvoll rüber.“ Für den Drensteinfurter Pfarrer gehören Glauben und Humor zusammen. „Echter Humor ist nicht platt und nicht verletzend, sondern warmherzig und bricht Verhärtetes auf. Das ist eine gute Basis für die Verkündigung.“

In diesem Jahr kommt aber nicht nur die Handpuppe „Joh“ zu ihrem ersten Auftritt, es soll auch geschunkelt werden. „Ich hoffe, die Gottesdienstbesucher lassen sich darauf ein.“

► Einen speziellen Termin für die Kleinsten in der Gemeinde gibt es auch noch. Zu einem eigenen Karnevalsgottesdienst sind nämlich die Kindergartenkinder mit ihren Eltern oder Großeltern am Dienstag, 5. März, um 16.30 Uhr in die St.-Regina-Kirche eingeladen. Unter dem Motto „Karneval und Freude“ wird der Wortgottesdienst im Altarraum gefeiert. Der Nachwuchs darf den besonderen Gottesdienst gerne kostümiert besuchen.