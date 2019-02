Nachhaltig, fair und dazu auch noch lecker

„Mein Ziel ist es, Ihnen wortwörtlich den fairen Handel schmackhaft zu machen.“ So begrüßte Kristin Duwenbeck die 13 Teilnehmer des Kochkurses „Gerechter Genuss – Kochen mit fair gehandelten Produkten“ am Dienstagabend in der Teamschule. Der Eine-Welt-Kreis hatte zu diesem Termin eingeladen, um für nachhaltigeren Lebensmittelkonsum zu werben.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und dem Beantworten der Frage, wie viele fair gehandelte Produkte jeder selbst einkaufe, informierte Duwenbeck die Teilnehmer über ihre Person und ihre Arbeit. Die gelernte Ökotrophologin und Köchin aus Leidenschaft ist für den Verein „Vamos“ aus Münster tätig, der sich sowohl in Sachen Menschenrechte als auch gegen den Klimawandel und für fairen Handel einsetzt. Diese entwicklungspolitische Arbeit solle zu einer größeren globalen Gerechtigkeit führen und das Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften stärken. „Und das Tolle daran: Sie alle können dabei mithelfen. Denn neben der Teilnahme an Kampagnen und Petitionen können Sie auch bei Ihrem täglichen Lebensmitteleinkauf zu einer besseren Welt beitragen.“

Die junge Generation

Und das scheine immer mehr Personen bewusst zu werden, denn der faire Handel könne seit Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von knapp zehn Prozent verzeichnen. „Besonders die junge Generation engagiert sich mehr und mehr für Nachhaltigkeit, nicht zuletzt bei den Fridays-For-Future-Demonstrationen“, erläuterte Duwenbeck.

Auf die Theorie folgte die Praxis. Die Kursteilnehmer nahmen ihre Plätze vor den Herdplatten im Hauswirtschaftsraum der Teamschule ein. In kleinen Gruppen bereiteten sie drei unterschiedliche Gänge zu, die anschließend gemeinsam verköstigt wurden. Besonders deutlich wurde dabei, dass fairer Konsum kaum einschränkt, da es die meisten frischen Waren auch als fair gehandelte Variante gibt.

Große Vielfalt

Diese breite Auswahl schlug sich auch in der Vielfalt des Essens wieder. Als Vorspeise wurde eine Blumenkohl-Orangen-Suppe mit Manakish bi Za‘atar, einem libanesischen Fladenteig, serviert. Der Hauptgang bestand aus gefüllten Zucchini mit Thai-Kokos-Gemüse, während eine Schokoladen-Tarte mit Cashewkernen, karamellisierten Mango-Bananen und knusprigen Bananenschalen-Pommes das Menü abrundeten.

Während des Kochens blieb auch viel Zeit zum Diskutieren. Eine Meinung war dabei besonders vorherrschend: „Die Stadt Drensteinfurt erreicht den Titel ‚Fair-Trade-Town‘ nicht im Vorbeigehen. Sie muss aktiver werden und zum Beispiel mit den Kaufleuten ins Gespräch kommen“, sagte Brigitte Riediger stellvertretend für den Eine-Welt-Kreis. Kristin Duwenbeck stimmte da ebenfalls zu: „Auch wenn jeder täglich nachhaltiger handeln kann: Die große Weichenstellung muss in der Politik geschehen.“