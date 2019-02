Blues mit inspirierender Facette

Auf „Blues der feinsten Art“ dürfen sich die Freunde der Folk-Musik beim letzten Konzert der aktuellen Folk-Live-Reihe der Stadt freuen. Am Freitag, 8. März ist der „Saitenmagier“ Zed Mitchell mit seiner Band zu Gast in der Alten Post.

„Zed Mitchell besitzt die Fähigkeit, jede Seite seiner Gitarre mit einer ganz persönlichen Note zu spielen. So lässt er sein Instrument mal rocken, dann virtuos klingen oder melancholische Klangteppiche weben. Wenn Zed Mitchell spielt, erklingt Bluesmusik mit einer inspirierenden Facette“, heißt es in der Ankündigung.

Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Gitarrist, Sänger und Komponist zähle zu den bekanntesten und bedeutendsten Gitarristen in Europa. Seine Lebensgeschichte sei so abwechslungsreich und inspirierend, dass sich manch ein Gitarrenspieler wünsche, eben solch eines führen zu dürfen, schreibt die Stadt.

Schon immer fasziniert von seinem Instrument, spielte Zed Mitchell als Jugendlicher in einigen im ehemaligen Jugoslawien bekannten Bands. 1970 fiel dann die Entscheidung, sein Leben ganz der Musik zu widmen, und er spielte mit Leidenschaft gemeinsam mit seiner damaligen Band „Land“ zahlreiche Konzerte. Nur vier Jahre später schaffte er den ersten internationalen Single-Hit. Fernseh- und Radioauftritte folgten, und schließlich spielte Zed Mitchell mehrere Jahre europaweit als Support-Act auf den Tourneen von „Focus“, „Deep Purple“ oder Ian Gillan. „Diese Zeit prägte sein Spiel. Er begann Rockmusik und Bluesmusik zu vermischen und entwickelt dabei einen ganz eigenständigen Blues-Stil“, so die Veranstalter. „Dass Zed Mitchell seine ganz eigene musikalische Sprache entwickeln konnte, verdankt er auch seiner jahrelangen Erfahrung als äußerst gefragter Studiomusiker. Sein flinkes Fingerspiel und seine einfühlsame Art, den Saiten seiner Gitarre magische Töne zu entlocken, wussten Künstler wie Tina Turner, Phil Collins oder auch Pink Floyd zu schätzen und buchten den ,Saitenmagier‘ für ihre Studioaufnahmen.

Auch deutsche Stars wie Curt Cress und Udo Lindenberg setzten auf die herausragende Spielweise von Zed Mitchell. Einen seiner größten Erfolge feierte der Künstler schließlich mit dem Münchener Symphonie-Orchester, für das er alle akustischen und elektrischen Gitarren einspielte und dessen CD mehr als eine Millionen Mal verkauft wurde.

„Stolz ist Zed Mitchell auch, sich mit seinem Gitarrenspiel auf dem Soundtrack des Blockbusters ,Indiana Jones‘ verewigt oder auch als Support-Act mit seiner Band für Weltstars wie Joe Cocker, „Santana“ und B. B. King gespielt zu haben“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Sein erstes eigenes Album mit dem Titel „Springtime in Paris“ spielte Zed Mitchell gemeinsam mit vielen musikalischen Freunden der Blues und Rock-Szene in Deutschland im Jahr 2008 ein. 2010 folgte dann das Album „Summer in L. A.“ und nur ein Jahr später die Einspielung „Game is on“. Mittlerweile kann der Künstler auf sieben eigene CD-Veröffentlichungen verweisen, darunter ein Live-Doppelalbum und die jüngste CD mit dem Titel „Wow“. Zed Mitchell wird in Drensteinfurt zum zweiten Mal mit seiner Band auftreten. Begleitet wird er unter anderem von seinem nicht minder begabten Sohn Ted als Gitarrist und Sänger.

„Es wundert nicht, dass Zed Mitchell bis heute mit seinem Fachwissen und seiner langjährigen Erfahrung zu den ,Most-wanted-Musikern‘ in Deutschland zählt. Musikliebhaber, Insider und andere Künstler zählen ihn zur Spitze der Blues-Szene und nennen seinen Namen in einem Atemzug mit Künstlern wie Eric Clapton, Mark Knopfler oder Robert Cray. Und wer Zed Mitchell einmal mit seiner charismatischen Art live erlebt hat, der weiß auch, warum das so ist“, so die Stadt.

► Der Eintritt für das Folk-Konzert 8. März beträgt zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Am 11. Oktober startet um 20.00 Uhr die neue Folk-Live-Reihe 2019/2020 mit dem Premierenauftritt der Folk-Band „Northern Light“.