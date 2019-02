Das fast schon koboldartige Jagen auf beiden Füßen ebenso wie das „Knicksen“, wenn er seine Körperhaltung von der Senkrechten in die Waagerechte wechselt: Es gibt kaum eine Eule, zu der der Name „Kauz“ besser passt. Doch der Steinkauz wird nun schon seit Jahren auf der Roten Liste für bedrohte Tierarten unter „gefährdet“ eingestuft. Um den Bestand trotz Schwundes zu erhalten, brachte der Heimatverein am Samstag in ganz Drensteinfurt elf Nisthöhlen an.

Auslöser war eine Aktion der Unteren Landschaftsbehörde, die 100 Niströhren für den Artenschutz im Kreis Warendorf verteilt hatte – davon auch drei an den Heimatverein. Dieser gab acht weitere, finanziert aus der eigenen Vereinskasse, beim Naturschutzzentrum im Kreis Coesfeld in Auftrag, um diese nun unter anderem beim Angelverein, auf dem alten Friedhof an der Marienstraße und an weiteren Stellen im Stadtgebiet, größtenteils auf Höfen, anzubringen.

„Die Röhren aus Weichholz und aus sibirischer Lärche sollen bis zu zehn Jahre halten und einen Beitrag zur Erhaltung der Art liefern“, erklärte Holger Martsch, beim Heimatverein verantwortlich für Natur- und Landschaftsschutz. Die Röhren werden vom Heimatverein betreut, der auf viele Bruten hofft, die oft aus zwei bis sechs völlig weißen Eiern bestehen. Aber auch Hornissen und andere Insekten nehmen die Röhren gerne in Anspruch. „Auch darüber freuen wir uns natürlich. Es ist immer ein Beitrag zum Naturschutz“, so Vorsitzender Franz-Josef Naber.

Die Nisthilfen wurden in Zusammenarbeit mit dem Nabu angebracht, der alle Standorte für mögliche Brutstätten erfasst und kartiert, um so einen besseren Überblick über die Reviere zu bekommen.

Schon in wenigen Monaten sollen dann die ersten Käuze brüten und ihre Jungen mit Würmern, Insekten und gelegentlich auch Mäusen füttern – wahrscheinlich auch in den Niströhren des Heimatvereins.