Ramallah als Klangerlebnis

Der Zauber des Orients schwebte am frühen Sonntagabend durch das Haus Walstedde und wob sich einschmeichelnd in die Gehörgänge der Zuhörer. Das meditative Spiel Ian Melrose ´auf der Flöte entwarf in dem hohen Klangraum des Kaminzimmers das Bild einer Stadt, die in den Morgenstunden allmählich aus nächtlichem Schlaf erwacht und in der der Muezzin vom Turm des Minaretts die Gläubigen zum Gebet ruft. Nach der andächtigen Ruhe schwillt der Geräuschpegel an, und in den Straßen und Gassen der alten Festungs- und Kreuzfahrerstadt im Westjordanland mit Namen Ramallah herrscht schon bald eine quirlige Betriebsamkeit. Die Flöte hat der Schotte mit Wahlheimat Berlin gegen die Gitarre vertauscht, die das begnadete Spiel von Duo-Partner Manfred Leuchter aufnimmt, verstärkt oder kontrapunktiert. Die immer schnelleren Akkorde, die die hektische Betriebsamkeit in den Straßen und die flirrende Luft über der Stadt widerspiegeln, kumulieren in einem musikalischen Kollaps.

Mit einem ungarischen „Tanz im Schnee“ führten die beiden Musiker die Zuhörer wieder zurück in vertraute Regionen und Traditionen, um anschließend musikalisch in „Florenz“, einer Eigenkomposition des Schotten, Station zu machen. Das romantisch anmutende Stück arbeitete ähnlich „Ramallah“, das aus der Feder des Kollegen Leuchter stammt, mit unter die Haut gehenden lautmalerischen Sequenzen. Ganz möchte der Weltbürger Ian Melrose seine schottische Herkunft aber nicht verleugnen. Die einfache Harmonik und lineare Melodieführung der keltischen Musik führte die Zuhörer gedanklich in die Highlands, an die Küste und auf die Isle of Skye „(Insel des Nebels“), die die größte Insel der Inneren Hebriden ist. Es war eine musikalische Liebeserklärung an die wild-romantische Landschaft dieser Inselwelt.

Zwischendurch plauderten die beiden weit gereisten Musiker Anekdotisches aus langjähriger Zusammenarbeit aus, was ihn an zwei alte Eheleute erinnere, in der jeder den Anderen kennt, wie Manfred Leuchter flachste. Und dennoch gebe es manchmal. überraschende Momente. Die Vorliebe für Schokolade, zu der sich Melrose bekennt, gehört allerdings nicht in diese Kategorie. Dem „Schokoholic“ hat der Schotte sogar eine Komposition gewidmet, wobei seine bevorzugte Sorte bittere Schokolade mit Chilifäden ist, garniert mit einem Espresso.

Dass auch Johann Sebastian Bachs Mottete „Jesu, meine Freude“ auf Gitarre und Akkordeon eindrucksvoll klingen, erlebten die Besucher im zweiten Teil auf geradezu berührende Weise. Die feierliche Trauermusik ließ den Zuhörern förmlich den Atem stocken.

Die „Reise um die Welt“, die Leuchter zuvor angekündigt hatte, führte indessen noch weiter, machte einen Abstecher nach Mumbai in Indien, in Nordafrika und Tansania, führte in einem Bogen über Armenien und Aserbaidschan zurück nach Deutschland. Auch ein Lied wie „Heute hier, morgen dort“ von Liedermacher Hannes Wader ließ sich wunderbar instrumental umsetzen. Bei einer der sechs Zugaben waren auch noch die Qualitäten von Gastgeber Rudi Marhold vom Kulturverein „Kulturscheune“ an den Drums gefragt.