Irgendjemand holt es schon ab . . .

Wer kennt es nicht, das stetig lauter werdende und dann langsam wieder verschwindende „Tüdelüdelü“, das immer mal wieder in den Straßen der Stadt nicht zu überhören ist? Mitunter praktisch, mag sich mancher Bürger denken. Denn die fahrenden Schrottsammler mit dem markanten Hornklang ersparen schließlich die Fahrt zum – nur zwei Mal pro Woche stundenweise geöffneten – Wertstoffhof. Würden nicht einige Anwohner diesen vermeintlich „kostenlosen Service“ auf die Spitze treiben. So wie vor einigen Tagen, als Unbekannte ihren ausgemusterten Grill samt einigem anderen Schrott einfach an der Ecke Vom-Stein-Straße und Von-Ketteler-Straße deponiert haben – wohl in der Gewissheit, dass irgendjemand den Müll schon beizeiten mitnehmen wird, wie Grünen-Ratsmitglied Maria Tölle in einem Brief an den Bürgermeister schildert.

„Ich habe den Eindruck, dass die Stadt solches Verhalten toleriert, was sie bei Sperrgut oder anderen Abfällen sicherlich nicht tun würde. Was tut die Stadt, um solche unrechtmäßigen Ablagerungen zu verhindern? Müssen gegebenenfalls die Bürger nochmals darauf hingewiesen werden, dass sie Metallschrott kostenfrei am Wertstoffhof abgeben können und dass sie andernfalls illegale Schrottsammler unterstützen?“, schreibt Tölle, die nach eigenen Worten am 19. Februar gleich zwei Bullis mit der prägnanten Flöte in zweistündigem Abstand beobachtet habe. „Die meisten haben ein Ruhrgebietskennzeichen, manche auch ein ausländisches. Ich fühle mich von den vielen im Wohngebiet fahrenden Schrottsammlern belästigt, und ich bitte darum, dass die Stadt hier aktiv wird“, so Tölle.

„Auch mich persönlich nerven die zahlreichen Schrottsammler, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Genehmigung durch unsere Straßen fahren, so, wie sie es auch in vielen anderen Städten tun. Viele von ihnen sind arme Teufel, die sich durch den Verkauf des Schrotts ihren Lebensunterhalt verdienen müssen“, bezieht Bürgermeister Carsten Grawunder Stellung. „Den Gewinn fahren vermutlich andere ein. Wir tolerieren das genauso wenig, wie das illegale Entsorgen von Abfall in der Natur, können aber mit unseren städtischen Mitarbeitern auch nicht gleichzeitig überall sein und müssen in der Konsequenz damit leben, dass dies immer wieder geschieht.“

„Ich weiß, dass die Angelegenheit schwierig ist. Trotzdem würde ich nicht von armen Teufeln reden, sondern eher von Mitbürgern, die sich nicht an Regeln halten“, entgegnet Maria Tölle. Im Gegenzug müsse es für die Aktiven der Walstedder Kolpingsfamilie schon frustrierend sein. Denn schließlich besorgten sie sich stets einen rechtmäßigen Sammelschein, um ihre einmal jährliche Schrottsammlung für den guten Zweck durchzuführen. „Und andere tun das ohne Berechtigung“, schildet die Grünen-Ratsfrau.

Das größte Problem, gegen unrechtmäßig agierende Schrottsammler vorzugehen, sei die Tatsache, dass es in der Regel keinerlei konkrete Informationen zu den entsprechenden Personen gebe, erklärt der Bürgermeister. „Nur wenn wir belastbare Hinweise auf die Verursacher bekommen, können wir gegebenenfalls mit den Mitteln des Ordnungsrechtes sanktionieren. Meistens hat aber keiner was gesehen“, bedauert Grawunder. Die Kennzeichen der Sammlerfahrzeuge erfahre die Verwaltung leider so gut wie nie. „Ich hatte schon mehrfach in Sitzungen angeregt, uns diese mitzuteilen, oder die Fahrzeuge gegebenenfalls auch zu fotografieren. Nur dann kann ,die Stadt‘ überhaupt aktiv werden“, so Grawunder. „Und dies meine ich absolut ernst, denn viel schlimmer als die Sammlung von Altmetall ist der Umstand, dass dieses Sammeln manchmal nur ein Vorwand zum ,Ausbaldowern‘ von potenziellen Einbruchsobjekten ist. Bei Tag kann man halt besser schauen, wo es sich lohnt, in der Nacht nochmals wiederzukommen.“

Die Bürger über die grundsätzliche Belange der Abfallentsorgung noch einmal besonders zu informieren, wie von Maria Tölle angeregt, sei zwar sicherlich ein guter Ansatz. Allerdings befürchtet Carsten Grawunder, dass Informationen alleine nicht die gewünschte Wirkung erzielen. „Das ist vermutlich so, wie beim Elternabend in der Schule: Diejenigen, die dringend die Informationen bräuchten, kommen meistens nicht. Und die, die verantwortungsbewusst teilnehmen, würden auch ohne so manche Zusatzinformation schon vieles richtig machen“, erklärt der Chef der Stadtverwaltung.

Einer von Maria Tölle angeregten, „bürgerfreundlichen Änderung“ der Öffnungszeiten des Wertstoffhofes erteilt Grawunder übrigens eine klare Absage. Eine derartige Änderung müsste im Übrigen auch nicht seitens der Stadt, sondern durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf als Betreiberin erfolgen. „Über Öffnungszeiten wird in den Gremien des Unternehmens regelmäßig gesprochen. Letztlich gibt es keine richtigen und auch keine falschen Öffnungszeiten“, schildert Grawunder. „Es gibt Kunden, die mit den jetzigen Öffnungszeiten zufrieden sind. Andere hätten lieber andere. Es hier allen recht zu machen, gelingt genauso wenig wie in allen anderen Fragen des täglichen Lebens. Eine Verbesserung brächte letztlich nur die Ausweitung der Öffnungszeiten, die aber sofort auch eine Gebührenerhöhung bedeuten würde. Und die Mitarbeiter, die bei uns in Stewwert ihren Dienst machen, möchten vielleicht Samstagnachmittags auch lieber etwas mit ihren Familien unternehmen.“