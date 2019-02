Jeden dritten Tag hat es – rein statistisch betrachtet – im vergangenen Jahr auf Drensteinfurts Straßen gekracht. Und damit in etwa fast genauso oft wie im Jahr zuvor, als die Polizei 114 Unfälle registriert hatte. Die erfreuliche Nachricht, die Landrat Dr. Olaf Gericke und die Vertreter der Kreispolizeibehörde bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2018 im Gepäck hatten: In den vergangenen 14 Monaten ist auf den Straßen im Stadtgebiet niemand tödlich verunglückt.

Dafür jedoch stieg der Zahl der Unfälle mit Personenschäden von 48 im Jahr 2017 auf 53 im Jahr 2018. Die Zahl der Schwerverletzten sank leicht von 24 auf 21. Zudem wurden 39 Verkehrsteilnehmer leicht verletzt – neun weniger als im Jahr zuvor.

Die meisten der Verunglückten waren mit dem Auto unterwegs – 27 im Vergleich zu 42 im Jahr 2017. Sieben Mal traf es Fußgänger (plus vier) und 15 Mal einen Radfahrer (minus fünf). Die Zahl der verunglückten Motorradfahrer stieg von vier auf sechs und die der in einen Unfall verwickelten Pedelec-Fahrer von zwei auf drei. Hinzu kamen zwei Verunglückte, die mit einem Lastwagen unterwegs waren. Der diesbezüglich spektakulärste Unfall hatte sich am 14. Februar ereignet, als ein aus Richtung Ahlen kommender Lkw-Fahrer beim Abbiegen auf die B 58 mit seinem Tanklastzug umgekippt war. Die vielbefahrene Bundesstraße musste während der umfangreichen Bergungsarbeiten über Stunden gesperrt werden.

Weniger verunglückte Kinder

Rückläufig war 2017 die Zahl der verunglückten Kinder (von sechs auf vier) und Jugendlichen (von zwei auf einen). Zehn Verunglückte zählten zur Kategorie der „jungen Erwachsenen“ (18 bis 24 Jahre), und elf Opfer waren älter als 65 Jahre.

Bei elf Unfällen blieb es bei schwerem Sachschaden (minus drei), in drei Fällen war Alkohol im Spiel (plus eins). Die Zahl der Unfälle mit Flucht blieb mit 50 exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

Was den kreisweiten Vergleich betrifft, so zählt die Stadt Drensteinfurt zu den Gemeinden mit den sichersten Straßen. Gemessen an der sogenannten Unfallhäufigkeitszahl, die die Zahl der Unfälle mit Personenschäden pro 100 000 Einwohner darstellt, liegt die Wersestadt im unteren Drittel. Die meisten Unfälle mit Personenschaden hatten sich im Jahr 2018 in Ostbevern (Unfallhäufigkeitszahl 476), Ahlen (449) und in der Nachbarstadt Sendenhorst (424) ereignet. Die wenigsten Opfer gab es in Beelen (160), Everswinkel (289), Wadersloh (332) und Drensteinfurt (341). Im gesamten Kreisgebiet wurden im abgelaufenen Jahr 1074 Unfälle mit Verletzten registriert. Neun Menschen wurden getötet – das ist der niedrigste Stand seit über 20 Jahren.