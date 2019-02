Mit der gestrigen Weiberfastnacht haben die Narren den Höhepunkt der „fünften Jahreszeit“ eingeläutet. Nach Rosenmontag und „Veilchendienstag“ ist aber bereits am Aschermittwoch bekanntlich wieder „alles vorbei“. Nicht so für die Kirche. Denn der Tag, an dem traditionell das Aschekreuz gespendet wird, markiert den Beginn einer ganz besonderen Epoche im Kirchenjahr: der Fastenzeit. Und die, betont Pastor Jörg Schlummer, hat durchaus mehr zu bieten, als es der tradierte Glauben vielleicht vermuten lässt.

„Fasten heißt nicht nur verzichten“, betont der Geistliche. „Die Fastenzeit dient auch der Stärkung des Glaubens.“ Wie? Darüber hat sich Schlummer gemeinsam mit den Pastoralreferentinnen Barbara Kuhlmann und Mechthild Döbbe in den vergangenen Wochen intensive Gedanken gemacht. Herausgekommen ist dabei ein „Blumenstraße von Aktivitäten“, wie Jörg Schlummer berichtet.

Los geht es bereits am heutigen Freitag. Unter dem Motto „Scharf auf mehr?“ lädt die Gemeinde St. Regina an insgesamt sechs Terminen zu Impuls- und Gesprächsabenden ein. Inhaltlich, so der Pfarrer, gehe es dabei durchaus um „Knackpunkte“ des Glaubens, wie etwa um die Schöpfungsgeschichte oder die Darstellung der biblischen Wunder. Themen, die in der modernen Zeit für viele Menschen grundsätzlich seien, wie Jörg Schlummer erklärt. Die Treffen finden jeweils freitags von 18 bis 19.30 Uhr im Obergeschoss des Alten Pfarrhauses statt und enden am Freitag, 5. April, mit dem Thema „Tod, und was dann?“.

Vom 8. bis zum 12. April bietet die Kirchengemeinde eine weitere Themenreihe an. Unter dem Titel „Mitgehen“ besteht dabei allabendlich Gelegenheit zu einerbiblischen Meditation. Das Besondere daran: Unter den Fragen „Würdest Du heute mit Jesus gehen?“ und „Wärest Du damals mit ihm gegangenen?“ soll jeweils aus der Perspektive eines Jüngers auf die Gestalt Jesu geblickt werden. Wie stand die jeweilige biblische Person zu Jesus? Was verstand sie von ihm? Was hinderte sie, Jesus zu verstehen? Was erfahre ich dabei über meinen eigenen Glauben an Jesus Christus? Bei meditativer Musik soll jeweils genug Zeit sein, auf diese und weitere Fragen Antworten zu finden. „Eine sehr bereichernde Form“, ist Mechthild Döbbe überzeugt. Die Treffen finden von Montag, 8. April, bis Samstag, 13. April, von 20 bis 20.45 Uhr in der Reginakirche statt. Den Abschluss bildet am Palmsonntag, 14. April, um 16.30 Uhr die Aufführung des Einpersonenstücks „Die Verteidigungsrede des Judas“ mit Sebastian Aperdannier in der Reginakirche, der sich die Abendmesse anschließt. Nach dem Gottesdienst sind dann alle Teilnehmer zum Abschlussgespräch über das in der Woche Erlebte in die Alte Küsterei eingeladen.

Unmittelbar vor den Ostertagen sind schließlich alle Gemeindemitglieder zu einem besonderen musikalischen Abendgebet eingeladen. Am Mittwoch, 17. April, bietet der Chor „conTAKT“ um 20 Uhr Gelegenheit, sich gemeinsam auf die österlichen Tage einzustimmen.