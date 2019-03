„Wer viel und har zusammen arbeitet, der sollte auch mal zusammen feiern.“ Und das nicht unbedingt allein, meinte Bürgermeister Carsten Grawunder , der deshalb in diesem Jahr „karnevalstechnisch“ ein wenig umgeplant hatte. Denn nachdem sich das närrische Treiben an Weiberfastnacht in den vergangenen Jahren vornehmlich in der Stadtverwaltung konzentriert hatte, sollte dieses Mal jeder Bürger die Möglichkeit haben, die Sorgen des Alltags einmal zu vergessen. Wo? Im „Münsterländer Hof“, den die Verwaltung kurzerhand zum Fastnachtsdomizil erklärt hatte. Und das mit Erfolg – war die Stimmung doch bereits am Nachmittag beim Aufritt der „Coerder Kometen“ bestens.

Nach und nach füllte sich die – normalerweise eher vom jüngeren Publikum favorisierte – Traditionskneipe mit durchaus altbekannten Gesichtern. Und von denen wussten so manches zu erzählen, wie denn auch in der ansonsten als „Karnevalsdiaspora“ geltenden Stadt Drensteinfurt einst gefeiert wurde. Etwa in den Jahren, als die KFD noch ein munteres Nachmittagsprogramm auf die Beine gestellt hatte, in dessen Folge im einstigen Kolpinghaus buchstäblich „die Beine aus dem Fenster hingen“. Ein Ort, an dem einst auch Verwaltung und Politik zu späterer Stunde durchaus gerne und mitunter ausgiebig Weiberfastnacht gefeiert haben.

All das ist jedoch seit geraumer Zeit vorbei. Entsprechend neugierig war am Donnerstag wohl mancher Gast, ob der karnevalistische „Funke“ denn wohl auch außerhalb des Festzeltes der Junggesellen noch einmal „überspringen“ würde. Und das tat er.

Die Gäste, die peu à peu an der Mühlenstraße eintrudelten, wurden von bestens gelaunten Narren empfangen. Und dass die „Beine“ nicht wie einst „aus dem Fenster hingen“, tat der Stimmung keinen Abbruch.

Bereits heute geht das närrische Treiben in der Stadt mit der traditionellen Prunksitzung der Junggesellenschützen weiter. Beginn ist wie gewohnt um 19.11 Uhr im Festzelt im Erlfeld, wo am Montagnachmittag zudem die Kinderbelustigung stattfin