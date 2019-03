Ein Wagen, der Wünsche erfüllt

Aufheulende Motoren, Autos am Limit und Hochgeschwindigkeit: Im vergangenen Jahr hatte der Walstedder Paul Schlüter bereits zum vierten Mal zum Fahrertraining mit dem zweifachen Rallye-Weltmeister Walter Röhrl auf die ATP-Teststrecke in Papenburg gebeten. Und dank vieler gut gelaunter Teilnehmer und traumhafter Wetterbedingungen entwickelte sich der besondere Fahrspaß wieder zu einem vollen Erfolg. Und das traditionell gleich in doppelter Hinsicht. Schließlich kalkuliert Schlüter die anfallenden Kosten so, dass am Ende immer noch Geld zum Spenden übrig bleibt.

„Die Teilnehmer wissen das und unterstützen mich dabei“, erklärte der Organisator, der sich dieses Mal entschieden hat, dem Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Münsterland 1000 Euro zu spenden. „Ich habe im Fernsehen von dem Projekt erfahren, bei dem Schwerstkranken ein letzter Wunsch erfüllt wird. Ich war sofort begeistert und wollte helfen“, sagte Schlüter, als er Stefanie Könitz vom ASB nun das Geld übergab.

Insgesamt erfüllt der „Wünschewagen“ – neben Essen und Düren gibt es seit 2018 auch einen Standort in Münster – jährlich zwischen 140 und 150 Wünschen in der Region Westfalen. „Am häufigsten wünschen sich die Menschen, noch einmal im Stadion ein Spiel ihrer Lieblingsmannschaft zu verfolgen, das Meer zu sehen oder eine Stätte der Kindheit zu besuchen“, so Könitz.

75 Ehrenamtliche

Damit das möglich gemacht werden kann, stehen im Münsterland etwa 75 Ehrenamtliche zur Verfügung. Um die Koordination kümmern sich zwei Hauptamtliche. Auf ihren Fahrten mit dem „Wünschewagen“ werden die Schwerkranken von einem Angehörigen, einem ehrenamtlichen Rettungssanitäter und einer Pflegekraft begleitet. „Das Strahlen in den Gesichtern der Menschen zeigt, wie gut ihnen dieser oft letzte Ausflug tut“, berichtete Könitz. „An diesem Tag gerät die Krankheit völlig in den Hintergrund.“

Im Normalfall würden die Angehörigen oder das Pflegepersonal den Wunsch eines Kranken anmelden. „Wir versuchen, diesen dann möglichst zeitnah zu erfüllen“, erzählte Könitz. Wer selbst einem schwerkranken Angehörigen oder Bekannten einen letzten Wunsch erfüllen möchte, könne sich unter Tel. 02 51 / 2 89 72 70 beim ASB melden oder eine E-Mail an wuenschewagen@asb-muenster.de senden. Ebenfalls freut sich der Verein über Spenden.

Weitere Spenden

Neben dem Projekt „Wünschewagen“ durfte sich auch die Organisation „Tiere in Not Ibiza“ über eine Spende in Höhe von 500 Euro von den Teilnehmern des Fahrertrainings freuen. „Die Tiere dort sind oftmals unvorstellbar krank und verwahrlost“, so Schlüter. Zudem plant der Organisator einen Restbetrag – die Höhe steht noch nicht fest – an bedürftige Kinder zu spenden.

► Das fünfte Fahrertraining mit Walter Röhrl ist bereits organisiert und findet am 28. und 29. September statt. Alle Plätze sind allerdings schon ausgebucht.