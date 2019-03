Ein buchstäblich „brenzligen“ Karnevalsausklang erlebten die Mitglieder der Drensteinfurter Feuerwehr am frühen Morgen des „Veilchendienstags“. Zeugen hatten beobachtet, wie Flammen aus dem Kassenhäuschen am Eingang des Sportzentrums loderten und die Einsatzkräfte alarmierte. Als die jedoch vor Ort eintrafen, gab es nicht mehr viel zu retten.

Wie die Brandermittler nach ersten Untersuchungen des Trümmerhaufens mitteilten, deuteten Spuren auf einen Einbruch hin, weshalb Brandstiftung nicht auszuschließen sei. Im Häuschen hätte sich zudem eine Gasflasche befunden, die vermutlich explodiert sei.

Nur einen Steinwurf vom Brandort entfernt hatten am Wochenende Hunderte Narren im Festzelt der Junggesellen ausgelassen Karneval gefeiert. Am Montag war das närrische Treiben am frühen Abend mit der Kinderbelustigung ausgeklungen.

► Weitere Informationen folgen.