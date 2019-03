„Die Zahl wird wieder steigen“

Bereits im vergangenen Jahr hatte es lange Gesichter gegeben. Nach 69 und 67 Fünftklässlern in den beiden Jahren zuvor gab es für das Schuljahr 2018/19 gerade einmal 54 Anmeldungen. Ein neuer Tiefststand – der nun abermals unterboten wurde. Denn für den kommenden fünften Jahrgang liegen in der Teamschule gerade einmal 42 Anmeldungen auf dem Tisch. Wenig im Vergleich zu den Anfangsjahren der Sekundarschule, besteht der jetzige zehnte Jahrgang doch aus 73 und der Jahrgang neun sogar aus 113 Schülern.

„Bei dieser Anmeldezahl ist der neue Eingangsjahrgang der Teamschule erneut zweizügig“, berichtet der städtische Schulamtsleiter Gregor Stiefel , der außerdem betont, dass man auch in diesem Jahr noch mit weiteren Nachmeldungen bis zum eigentlichen Schuljahresbeginn nach den Sommerferien rechne.

Dass die jüngsten Anmeldezahlen erneut unter denen der Vorjahre liegen, führt Bürgermeister Carsten Grawunder auf mehrere Faktoren zurück: „Die Zahl der Kinder, die aktuell die Grundschulen verlassen, ist in diesem Jahr insgesamt sehr niedrig, sodass folglich auch weniger Kinder an der Teamschule angemeldet wurden. Des Weiteren steht die Teamschule in starker Konkurrenz zu dem attraktiven Angebot der umliegenden weiterführenden Schulen“, so Grawunder. Angesichts des „pädagogisch hochwertigen Angebots“ der Teamschule seien sich Stadt und Schulleitung allerdings einig: „Die Zahl wird in den kommenden Jahren wieder steigen“, so der Bürgermeister. „Die Bezirksregierung Münster hat die pädagogische Arbeit im Rahmen der Qualitätstestierung an der Teamschule extrem gut bewertet. Davon profitieren aktuell bereits alle Schüler der bestehenden Jahrgänge. Und das macht die Schule auch für viele Rückläufer von anderen Schulen hochinteressant“, schildert Schulleiterin Anja Sachsenhausen, die davon ausgeht, dass möglicherweise schon im Jahrgang sieben die Schüler des neuen Eingangsjahrgangs auf drei Klassen aufgeteilt werden können.

Mit Blick in die Zukunft sei die Teamschule „besonders gut aufgestellt“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung weiter. So würden mit Blick auf das zwischen allen Drensteinfurter Schulen abgestimmte Medienkonzept in diesem Jahr zusätzlich 50 000 Euro an Haushaltsmitteln bereitgestellt, um allen Eingangsklassen das Arbeiten mit Tablets zu ermöglichen und den Digitalisierungsprozess insgesamt zu unterstützen.

„Hierbei geht es maßgeblich darum, die Schüler, die mit den heutigen vielfältigen Entwicklungen im IT-Bereich heranwachsen, zu unterstützen und ihnen einen sinnvollen sowie vor allen Dingen eigenverantwortlichen und kritischen Umgang nahezubringen“, sagt Carsten Grawunder. „Und ganz nebenbei ist ein Tablet auf Dauer auch deutlich leichter als ein Stapel Bücher und Arbeitshefte, was den Rücken schont und damit auch der Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen zugute kommt.“