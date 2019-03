Nach einem Jahr Pause ist es nun wieder soweit: Der zwölfte Drensteinfurter Frauentag wird am Sonntag, 17. März, in den Räumen des Kulturbahnhofs veranstaltet. „Gestärkt mit einem Frühstück für alle, das von 9.30 bis 11 Uhr angeboten wird, lässt es sich besonders gut mit Freundinnen in den Frauentag starten“, findet die städtische Gleichstellungsbeauftragte Elke Göller .

Sie und die stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Havers begrüßen um 10.45 Uhr die Gäste und nehmen die offizielle Eröffnung des Events vor. Anschließend können die Besucherinnen von 11 bis 15 Uhr in allen Etagen zahlreiche attraktive Angebote wahrnehmen. Unter anderem berichtet Barbara Gerlach „Aus dem Leben einer Gärtnermeisterin“, Vera Igelbrink informiert übers „Abnehmen – bequem zu Hause von der Couch aus“, und Heidi Marczinke stellt ihre Objektkunst unter dem Titel „von amorph zu bizarr“ vor.

„Die Kombination aus Beratung, Workshops und Vorträgen aus unterschiedlichen Bereichen wie Kunst, Kreatives, Kultur, Ernährung, Psychologie, Gesundheit und Wellness hat sich in den vergangenen Jahren als besonders abwechslungsreich bewährt“, so Elke Göller. „Die Frauen sollen einen ganzen Tag lang nur an sich denken, sich selbst erleben und verwöhnen – losgelöst von Alltag und Familie.“ Es gibt keinen Vorverkauf für die einzelnen Angebote. So habe jede Frau die Chance, alle Angebote zu nutzen.

„100 Jahre Frauenwahlrecht“

Besonders freut sich die Gleichstellungsbeauftragte auf die Zeit ab 15 Uhr, wenn im Café ein Austausch der Generationen zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ mit hiesigen Seniorinnen stattfindet. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: „Was hat sich in den vergangenen 100 Jahren für Frauen verändert? Wie sahen die Lebenswelten damals und wie sehen sie heute aus? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es?“. Im Rahmen des Frauentages ist auch eine kleine Ausstellung zu den politischen Aktivitäten von Frauen im Kreis Warendorf zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu sehen.

Das Café, das vom Verein „Drensteinfurter Sonnenstrahl“ betrieben wird, ist durchgehend geöffnet, so dass sich die Besucherinnen in netter Atmosphäre bei fair gehandeltem Kaffee, Tee, Kaltgetränken und Kuchen austauschen können. Die Stadt bietet derweil wieder eine Kinderbetreuung an, damit auch Mütter ganz in Ruhe die umfangreichen Angebote genießen können. „Frauen aller Generationen und Kulturen sind angesprochen und eingeladen vorbeizukommen, mitzumachen, neue Kontakte zu schließen oder alte Bekanntschaften zu vertiefen. Vor allem aber sollen sie den Tag genießen“, lädt Elke Göller ein.

Fürs Frühstück anmelden

Für das Frühstück fallen Kosten von fünf Euro an. Zudem ist eine Anmeldung bis zum 11. März nötig per E-Mail an gleichstellung@drensteinfurt.de.

Die Flyer mit der kompletten Programmübersicht sind bereits an alle Haushalte verteilt worden und liegen überall in Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde aus. Ausführliche Informationen gibt es auch auf der Homepage der Stadt Drensteinfurt. Für weitere Fragen steht das Organisationsteam zur Verfügung: Elke Göller, ✆ 0 25 08 / 99 51 23, Katrin Adolf, ✆ 99 51 20, und Hannah Kluck, ✆ 99 37 98.

► Zu einer weiteren Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März lädt die Gleichstellungsbeauftragte am kommenden Sonntag, 10. März, ein. Um 18 Uhr ist Kabarettistin Andrea Volk mit ihrem Programm „Feier-Abend: Büro und Bekloppte“ in der Teamschule zu Gast. Karten gibt es noch für 16 Euro im Vorverkauf im Bürgerbüro und für 18 Euro an der Abendkasse.