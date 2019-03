Auf den ersten Schritt aufbauen

Bürgermeister Carsten Grawunder lädt am 24. März zum ersten Neubürgerempfang der Stadt in die Teamschule ein.

„Drensteinfurt ist eine prosperierende und wachsende Stadt. Die Einwohnerzahlen nehmen erfreulicherweise stetig zu“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. So seien seit Jahresbeginn 2018 bis heute mehr als 600 Menschen hierher gezogen. „Und mit Blick auf die in der Planung befindlichen Neubaugebiete wird die Stadt auch in Zukunft wachsen“, heißt es.

Eine Entwicklung, die der Bürgermeister zum Anlass nimmt, die neu zugezogenen Einwohner erstmals zu einem Empfang einzuladen. „Als Bürgermeister der Stadt Drensteinfurt ist mir sehr daran gelegen, dass sich unsere Neubürger bei uns wohlfühlen. Die Wohnortwahl ist ja bereits zu Gunsten unserer schönen Stadt gefallen. Jetzt geht es darum, auf diesen ersten Schritt aufzubauen“, so Grawunder.

Alle Bürger, die seit dem 1. Januar 2018 in den Ortsteilen Drensteinfurts wohnen, haben eine persönliche Einladung erhalten. „Es sind aber ausdrücklich auch diejenigen angesprochen, die bereits vor 2018 nach Drensteinfurt gezogen sind. Bei einer erfolgreichen Premiere soll sich hieraus ein fester Termin im Jahreskalender entwickeln“, teilt der Bürgermeister weiter mit.

Vereine stellen sich vor

Der Empfang findet am Sonntag, 24. März, von 11 bis 13 Uhr im Forum der Teamschule, Sendenhorster Straße 13, statt.

Bei diesem Empfang sollen Informationen über die vielfältigen Angebote in Sachen Freizeit, Betreuung, Bildung und politische Gestaltungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Lebensphasen gegeben werden. Viele Vereine und Institutionen werden bei dieser Veranstaltung vertreten sein.

Auch Kinder sind willkommen. Ihnen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Getränke und kleine Snacks stehen ebenfalls bereit. „Ich freue mich auf diesen Auftakt und hoffentlich viele interessante Gespräche“, so der Bürgermeister abschließend.

► Zur besseren Planung und Organisation bittet die Stadt um eine kurze Anmeldung bis zum 13. März, entweder über die städtische Homepage oder im Büro des Bürgermeisters bei Martina Röser, E-Mail: m.roeser@drensteinfurt.de, ✆ 0 25 08 / 99 51 37.