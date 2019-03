Mehr Flexibilität für Familien

Vor etwas mehr als einem Jahr ist im NRW-Landtag ein Erlass zum Offenen Ganztag beschlossen worden. Demnach darf der Besuch der OGS flexibler gehandhabt werden. Eine Anwesenheit der Kinder ist nicht mehr an fünf Tagen pro Woche bis zum Nachmittag verpflichtend.

Der Erlass schaffe Klarheit und Rechtssicherheit für Eltern, Schulen, Kommunen und Träger des Offenen Ganztags, hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer im Februar 2018 erklärt. Ziel sei es, eine Balance zwischen dem Bedürfnis der Eltern und dem Anspruch der Träger auf Verlässlichkeit und Kontinuität zu finden.

An den drei Grundschulen in Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde, an denen der Ganztag durch das Mütterzentrum Beckum betrieben wird, wird der Erlass seit dem Schuljahr 2018/2019 umgesetzt. Dies hat bei den Anmeldezahlen weder nach oben noch nach unten zu Ausschlägen geführt. Das teilt die Stadtverwaltung auf WN-Anfrage mit. Derzeit werden an den drei Schulen insgesamt 203 Kinder im Offenen Ganztag betreut.

„Seit der neuen Erlasslage melden die Erziehungsberechtigten ihr Kind für fünf Tage pro Woche für die OGS an, können das Kind jedoch für einen Tag in der Woche von der Teilnahme befreien“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Diese Befreiung müsse bei der Anmeldung schriftlich begründet werden, etwa mit der Mitgliedschaft in einem Sportverein.

Die Möglichkeit des „freien Tages“ werde von den Eltern, die dies zeitlich einrichten könnten, gerne in Anspruch genommen, berichtet Alice Kelker , Leiterin der OGS an der KvG-Schule. Häufig werde, nach individueller Absprache, der Mittwoch oder der Freitag dafür genutzt, das Kind bereits nach Unterrichtsende abzuholen und es nicht bis 15 oder gar 16 Uhr in der Schule zu lassen. „Viele Eltern nutzen die Zeit, um selbst mit ihren Kindern zu lernen und zu schauen, wo sie diesbezüglich stehen. Das Wochenende ist dann ‚frei‘“, hat Kelker diverse Rückmeldung von den Erziehungsberechtigten bekommen.

Die Kosten, die die Eltern für die OGS-Betreuung in Drensteinfurt entrichten müssen, sind nach dem Jahreseinkommen gestaffelt. Seit dem 1. Januar 2019 gelten folgende Grenzen:

► bis 26 000 Euro Jahreseinkommen: beitragsfrei,

► bis 39 000 Euro: 50 Euro Beitrag monatlich,

► bis 45 000 Euro: 70 Euro monatlich,

► bis 60 000 Euro: 110 Euro monatlich,

► bis 80 000 Euro: 120 Euro monatlich,

► über 80 000 Euro Jahreseinkommen: 150 Euro.

In einer weiteren Änderung des Erlasses wurden zum 1. August 2018 die Fördersätze des Landes angehoben. Das bedeutet auch für die Stadt Drensteinfurt höhere Pauschalen pro betreutem OGS-Kind. Wurden im Schuljahr 2017/2018 noch 1024 Euro pro Grundschüler und 2064 Euro pro Grundschüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gezahlt, so sind die Pauschalen zum August auf 1055 Euro beziehungsweise auf 2126 Euro angehoben worden. Für die Bis-Mittag-Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztages wird pro Schule und Schuljahr eine Pauschale von 7500 Euro gezahlt.