Viel zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr. Das stellte Wehrführer Mike Engels fest, als er am Freitag die drei Löschzüge aus Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde zur alljährlichen Generalversammlung im Gerätehaus an der Konrad-Adenauer-Straße begrüßte.

Mit 4293 geleisteten Stunden in 355 Einsätzen wurde ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zu 2017 verbucht – das auch schon als „Rekordjahr“ mit hoher Belastung bezeichnet worden war. Der enorme Anstieg sei größtenteils auf die drei „First-Responder“-Einheiten zurückzuführen, die insgesamt 113 Einsätze fuhren und 104 Personen erstversorgten, so Engels. „Es ist wohl mittlerweile ziemlich deutlich, dass sich die Gründung dieser Gruppen in allen Stadtteilen rentiert“, erklärte Bürgermeister Carsten Grawunder, der den Feuerwehrleuten seinen tiefsten Dank aussprach: „Wir können in Drensteinfurt stolz sein auf so eine schlagkräftige Truppe.“ Und weiter: „Falls mir mal etwas passieren sollte, dann hoffentlich im Zuständigkeitsbereich dieser Feuerwehr . Hier kann sich jeder Bürger in guten Händen wissen.“

Vor ungewohnten Situationen warnte auch Kreisbrandmeister Heinz-Jürgen Gottmann . Über Dürren, Stromausfälle, Hochwasser und extreme Stürme müsse man sich zunehmend Gedanken machen, so Gottmann. „2018 hat uns gezeigt, dass wir nicht auf alles optimal vorbereitet sind. Deshalb haben wir auch neue Abrollbehälter für den Hochwasser-Einsatz angeschafft.“

An Lehrgängen teilgenommen

Dass die Aufgabenbereiche der Feuerwehr sich zunehmend ausweiten, das zeigten auch die unterschiedlichen Seminare, an denen die Einsatzkräfte teilgenommen haben. Neben Grundlehrgängen und Weiterbildungen wurde auch das Seminar „Terror Awareness im Einsatz“ besucht. „Spätestens nach den Vorfällen in Münster hat sich gezeigt, dass die Gefahr nicht so weit weg ist, wie man immer gehofft oder gedacht hat“, meinte Frank Kronshage, stellvertretender Leiter der Feuerwehr.

Danach blickten die einzelnen Jugendfeuerwehren auf das vergangene Jahr zurück. Allein die Jugendfeuerwehr Drensteinfurt glänzte mit 4644 gemeinsam verbrachten Stunden. Jugendwartin Carola Wesseler berichtete stolz: „Wir sind die erste Jugendfeuerwehr im Kreis Warendorf, die die ‚Jugendflamme Stufe 3‘ erhalten hat.“

Ein besonderer Dank galt noch Brandoberinspektor Ralf Struckamp, der sich maßgeblich um die Teilnahme am Prämiensystem der Unfallkasse NRW gekümmert hatte. Die Feuerwehr durfte sich über eine Zuwendung von 4700 Euro freuen.