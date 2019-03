Bis Pfingsten wird drei Mal gefeiert

Wenn am Pfingstwochenende fast alle Bürger aus Mersch und Ameke zum Hof Rubbert pilgern, dann feiert die Schützenbruderschaft „St. Georg“ wieder ihr Schützenfest. Neben dessen Ablauf wurden bei der Frühjahrsversammlung am Samstagabend auch die weiteren Termine für 2019 bekannt gegeben.

Doch zunächst zum Höhepunkt des Jahres: Das Schützenfest wird am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr mit dem Antreten bei Familie Grawe offiziell eröffnet. An der Vogelstange am Hof Rubbert in Mersch wird ab 18 Uhr um die Königswürde gerungen. Für Unterhaltung sorgen der Spielmannszug Walstedde, die „Happy Trumpets“ und die „FST Showtechnik“. Weiter geht es am Samstag, 8. Juni, ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen im Landhaus Thiemann. Um 17 Uhr treten die Schützen zur Kranzniederlegung an, um 18.30 Uhr wird im Festzelt der Gottesdienst gefeiert. Für Spaß und Stimmung sorgt ab 20 Uhr der „Comedy-Jongleur“ Philipp Dammer. Anschließend unterhalten der Spielmannszug Walstedde und die „FST Event Group“ die Gäste. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Abholen des neuen Königs bei Ludger Wiewelhove in Mersch beginnt am Sonntag, 9. Juni, der letzte Festtag. Während des Frühschoppens ab 10.45 Uhr werden auch die Jubilarehrungen vorgenommen. Ab 18.30 Uhr sorgt die Blaskapelle „La musica di martimo“ für Stimmung. Die große Polonaise mit anschließendem Zapfenstreich am Haus Venne in Mersch beginnt um 21 Uhr. Gegen 22 Uhr wird der Königsball mit der Band „Final Edition“ eröffnet. Abendgarderobe ist erwünscht.

Vogeltaufe und Maiandacht

Doch bevor mit dem Schützenfest das Highlight ansteht, hat der Verein noch einige andere Feste zu feiern. So findet am Samstag, 27. April, um 18.30 Uhr das Georgsfest in der Kapelle in Ameke statt. Anschließend geht es zur Vogeltaufe und zum gemütlichen Ausklang ins Landhaus Thiemann. Nach einer kurzen Verschnaufpause, wird am Dienstag, 30. April, am Haus Venne das Frühjahrsfest gefeiert. Beginn ist um 18.30 Uhr mit einer Maiandacht. Schon ab 17 Uhr findet das Pokalschießen statt.

Das Kinderschützenfest ist am Sonntag, 1. September, auf dem Hof Rubbert. Die Jahreshauptversammlung wird am Samstag, 7. September, um 20 Uhr abgehalten. Ort und Tagesordnung werden noch bekannt gegeben.

Abschließend präsentierte der Vorstand den mehr als 60 anwesenden Schützenbrüdern und -schwestern die Idee, neue Schützenfahnen anzuschaffen. So soll es neben den üblichen grün-weißen Fahnen auch solche mit dem Symbol des Heiligen Georg geben. Ehemalige Kaiser und Könige bekommen eine eigene Fahne mit einem weiteren Symbol. Die neuen Fahnen können während des Schützenfestes käuflich erworben werden.