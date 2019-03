Am Sonntagabend schon an die eventuell bevorstehende Arbeitswoche erinnert zu werden, hielt anscheinend niemanden davon ab, die Kabarett-Veranstaltung mit Andrea Volk zu besuchen, in der diese auf amüsante Weise vom alltäglichen Wahnsinn im Büro erzählte. 190 Zuhörer ließen sich das Programm „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“ in der nahezu ausverkauften Aula der Teamschule nicht entgehen.

Zunächst begrüßte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Elke Göller die Besucher des traditionellen Kabarett-Abends, den sie aus Anlass des Internationalen Frauentags organisiert hatte. Neben den ganz überwiegend weiblichen Gästen sprach sie „auch ein herzliches Willkommen den Männern“ gegenüber aus.

Kabarettistin Andrea Volk begann auf der Bühne zunächst ernsthaft. Der Internationale Frauentag am 8. März – seit diesem Jahr in Berlin ein Feiertag – werde seit 1911 begangen. Frauen müssten noch immer für ihre Rechte kämpfen. In Istanbul wurde in diesem Jahr ein Demonstrationszug mit Gummigeschossen der Polizei gestoppt, erinnerte sie.

Sprachliche Aufwertung

„Frauen verdienen immer noch im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer für die gleiche Arbeit“, äußerte Volk. Von daher finde sie es wichtig, bei Berufsbezeichnungen die weibliche Form sprachlich sichtbar zu machen. Bei überwiegend von Frauen ausgeübten Berufen finde eine sprachliche Aufwertung statt, sobald auch Männer darin tätig seien, meinte die Kabarettistin ausgemacht zu haben. So sei aus der „Putzfrau“ das männliche Pendant „Raumpfleger“ geworden.

Fortan plauderte die Wahl-Kölnerin aus ihrem fiktiven Alltag in einem Großraumbüro, in dem sie sich mit stereotypen – männlichen wie weiblichen – Kollegen herumärgern muss wie etwa dem Streber, dem Hektiker, dem Pausenclown und dem alten Drachen. Daher ordne der Chef immer wieder „Teambuilding“-Maßnahmen an – „früher nannte man das Kegeln“. Weiterhin empfohlen werde ihnen heute das „Power-Napping“ – „früher war das die Konferenz nach der Mittagspause“. Beim Achtsamkeitstraining neulich hätten sie gelernt, Probleme einfach wegzuatmen, rechnete die Kabarettistin mit neudeutschen Formulierungen und wenig gehaltvollen Coaching-Trends ab. „Früher hatten wir doch zur Burn-out-Prophylaxe Schnaps in der Schublade“, so Volk.

Unbezahlte Überstunden

Der Chef verlange immer mehr von seinen Angestellten. „Sie wissen doch, wie man heute unbezahlte Überstunden nennt?“, fragte die gebürtige Duisburgerin ins Publikum. „Home Office“, verriet sie die Antwort. Sie habe sich nun einen schlabberig-bequemen pinken Freizeitanzug gekauft, um zu Hause von der stressigen Arbeit abzuschalten und wirklich Feierabend zu haben. „Feierabend für immer“, sei daraufhin die unmissverständliche Ansage ihres Freundes gewesen, bevor er sie verließ.

Andrea Volk erntete zahlreiche herzhafte Lacher mit ihren Schilderungen, die wohl so manchem Zuhörer – zumindest im Ansatz – bekannt vorkamen. Auch überzeugte sie mit ihrer Körpersprache, die so manche amüsante Beschreibung von Situationen im Büro unterstrich, und nahm sich mitunter auch selbst aufs Korn.

In der Pause hatten acht Jugendliche des Vereins „Sonnenstrahl“ unter Leitung von Heike Kettner die Besucher mit Getränken und Snacks versorgt.

► Am kommenden Sonntag, 17. März, lädt die Gleichstellungsbeauftragte Elke Göller zum thematisch vielseitigen „Drensteinfurter Frauentag“ in den Kulturbahnhof ein. Los geht‘s um 9.30 Uhr mit einem Frühstück, für das eine Anmeldung erforderlich ist. Das umfangreiche Programm startet dann um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, und auch Männer sind willkommen.