Es gibt immer mehr, und sie werden immer jünger: Menschen mit einer Herzschwäche, die einen Infarkt hatten oder mit einem Bypass leben. In Krankenhaus und Reha sind sie bestens betreut. Doch was ist danach, wenn die Patienten entlassen und wieder auf sich gestellt sind, aber dringend weiter etwas für ihre Gesundheit tun müssten? An dieser Stelle kommt der Verein „Elan“ ins Spiel.

Der wurde im August 2013 von Bewegungstherapeutin Elfie Wibbeke gegründet und hat mittlerweile rund 100 Mitglieder. Ab April hat „Elan“ nun erstmals eine spezielle Herzsportgruppe im Repertoire, die auch im Reha- und Behindertensportverband NRW gelistet sein wird. Voraussetzung dafür: Die Gruppentreffen müssen ärztlich begleitet werden. Diesen Part übernimmt der Kardiologe Dr. Marcus Lohmann , der seit Juli im Ärztehaus am Amtshofweg praktiziert. Ebenfalls notwendig: ein griffbereiter Defibrillator für den Notfall. Diesen hat die Sparkasse Münsterland-Ost finanziert.

„Eine sportliche Betätigung unter professioneller Anleitung hilft Herz-Patienten nachweislich“, berichtet Lohmann. Hinzu komme der nicht unerhebliche Aspekt der Gemeinschaft und des Austausches untereinander. Trainiert wird immer dienstags ab 19 Uhr in der Teamschule, bei gutem Wetter draußen. Für die Teilnahme ist eine ärztliche Verordnung nötig. Anmeldungen sind beim Verein „Elan“ unter ✆0 25 08 / 270 möglich.

Eine Lücke schließen

Koronarsportgruppen gibt es in Dortmund, Hamm und Münster, nicht aber in der näheren Umgebung, hat Elfie Wibbeke in Erfahrung gebracht, die das „Ganzheitliche Zentrum“ an der Konrad-Adenauer-Straße leitet, in dem auch der Verein seinen Sitz hat. „Diese Lücke wollen wir nun schließen, ambulant an die Therapie anknüpfen und die Patienten auffangen“, sagt sie.

Doch nicht nur Bewegung ist wichtig für Herz-Patienten, auch die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle. Deshalb veranstaltet Wibbeke im hauseigenen Kochstudio, das ebenfalls durch eine Spende der Sparkasse eingerichtet wurde, Kurse, in denen das Bewusstsein für Lebensmittel geschaffen werden soll, die etwa die Fließgeschwindigkeit des Blutes verbessern.

► Informationen zu allen Angeboten des Vereins „Elan“ sind in einem neuen Flyer zu finden, der ab sofort in Geschäften, Banken und Arztpraxen ausliegt.