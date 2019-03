Gründe dafür gebe es genug, so die Ortsunion in einer Pressemitteilung. „Es handelt sich um eine relativ schmale Straße, auf der viele Autofahrer trotz eingeschränkter und geringer Abstände in schnellem Tempo fahren und überholen, wodurch ein erhebliches Gefahren- und Unfallpotenzial entsteht. Hier sind auch die zahlreichen Wildunfälle zu nennen mit teilweise verheerenden Folgen für Mensch und Tier. Verletzte oder tote Tiere im Straßengraben sind keine Seltenheit“, zählt die CDU auf.

Die Davertstraße habe sich zu einer viel benutzten Strecke für den Alltagsverkehr entwickelt. Zunächst diene sie zahlreichen Anwohnern als Zubringer zum Dorf sowie Pendlern als Berufsweg. Außerdem sei sie eine radtouristisch bedeutsame Route, die zu mehreren, auch überregionalen Radwegenetzen gehöre. Sie zähle besonders im Sommer viele Radtouristen zu ihren Nutzern. Außerdem sei die Straße notwendiger Transportweg im Alltag für die dort ansässigen Unternehmen und Landwirte mit ihren zum Teil sehr großen und breit dimensionierten Fahrzeugen. „Kinder und Jugendliche, die mit dem Rad dort unterwegs sind, beispielsweise nach dem Sport und im Dunkeln, sind besonders gefährdet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Überholen kaum möglich

Die Breite der Straße reiche in den allermeisten Fällen nicht aus für korrekte Überholmanöver, und das faktische Überholverbot von Radfahrern durch den Kraftverkehr auf dieser Strecke werde schlichtweg kaum oder gar nicht beachtet. Deshalb ist nach Meinung der Ortsunion zur Sicherheit der Radfahrer wenigstens die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge zu reduzieren.

Die Rinkeroder Lokalpolitiker fordern den Kreis auf, bei ihrer Entscheidung nicht ausschließlich auf die vergangene Unfallstatistik zu schauen, sondern dem Sicherheitsempfinden der potenziellen Nutzer Genüge zu tun und präventiv tätig zu werden. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung stärke den Radverkehr und erhöhe die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Das sei das Ziel der Rinkeroder Ortsunion.

Der Antrag wird von der Stadt Drensteinfurt im Bauausschuss am 18. März und in der Ratssitzung am 1. April bekannt gegeben. Die Ortsunion wünscht sich kommunale Unterstützung.