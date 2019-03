Von Frauen – für Frauen

Ein vielfältiges Angebot wartete am Sonntag auf die Besucherinnen des zwölften Drensteinfurter Frauentags, zu dem die städtische Gleichstellungsbeauftragte Elke Göller Frauen unterschiedlichen Alters aus Drensteinfurt und aus der Umgebung im Kulturbahnhof begrüßte. Erstmals war zu Beginn ein gemeinsames Frühstück für die Frauen organisiert worden. Es wurde sehr gut angenommen.

Drensteinfurts stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Havers erinnerte in ihrer Ansprache an das seit 100 Jahren bestehende Frauenwahlrecht in Deutschland. Das heute als selbstverständlich betrachtete Recht sei „nach einem langen, zähen Kampf“ erstmals 1919 durchgesetzt worden. „Viele Frauen haben dabei ihren Ruf, ihre Ehe und auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt“, so Havers. Von da an habe es noch mehr als 40 Jahre gedauert, bis die erste Frau in einem deutschen Kabinett saß. Und wie Havers zudem anmerkte, leben in Deutschland zwei Millionen mehr Frauen als Männer. „Demokratie und Frauenrechte sind zarte Pflänzchen, die es zu hegen und zu pflegen gilt“, mahnte die Kommunalpolitikerin an.

Dann strömten die Besucherinnen in den Kulturbahnhof aus, um sich bei den zahlreichen Angeboten umzuschauen. Bei verschiedenen Anbieterinnen konnten sie ihre kreative Ader ausleben. Besonders mit Stoff konnte gearbeitet werden, aber aus Wolle und Draht ließ sich ebenso Objektkunst gestalten. Ein großes Thema war zudem Gesundheit und Wellness. So gab es Informationen über „das pulsierende Lebenselexier“, das Blut. Zudem wurden Lockerungsmassagen für den Rücken angeboten, wie auch „Wellness für die Haut“. Eine Reitlehrerin bot Übungen zur Balance und Körperwahrnehmung an. Auch war eine Fachfrau vertreten, die das „haarige“ Thema Frisur behandelte. Und eine Fitness-Firma mit dem verlockenden Angebot „Abnehmen – bequem Zuhause von der Couch aus“ informierte über einen Online-Ernährungskurs, dessen Kosten von den Krankenkassen übernommen werden.

Weiterhin gab es Vorträge zu den Bereichen Gartengestaltung und Innenarchitektur. Auch neuen Lesestoff gab es zu entdecken, sowohl Frauenliteratur als auch andere Themen. Die KFD war natürlich auch vertreten. Sie präsentierte eine kleine Ausstellung zum Thema „Frauenwahlrecht“ mit regionalem Bezug. Am Nachmittag fand dazu ein Austausch zwischen Alt und Jung statt.

Wer zwischendurch eine Pause brauchte, der konnte bei Kaffee und Kuchen, bereitgestellt vom Team des Vereins „Drensteinfurter Sonnenstrahl“, entspannen. Mit Kinderbetreuung und Kinderschminken war auch an die Kleinsten gedacht worden, die allerdings zunächst kaum vertreten waren.