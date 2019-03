Landsknechte suchen Verstärkung

Am Freitag trafen sich die Mitglieder der Landsknechtgarde von 1993 zur turnusmäßigen Generalversammlung bei Andreas Wortmann in Ossenbeck. „Im Jahr 2018 feierte die Landsknechtgarde ihr 25-jähriges Jubiläum. Schon aus diesem Grunde hatte Oberstleutnant Jürgen Baune beim Rückblick auf die Aktivitäten viel zu berichten“, heißt es im Bericht der Garde. „Zur Sprache kam das eigene Jubiläum sowie das Jubiläum der Bürgerschützen. Aber auch der Jahresausflug nach Roßhaupten, die Übungsabende und der Weihnachtsmarkt mit dem Gewinn beim Eisstockschießen. Begeistert zeigte er sich über die Beteiligung bei allen Treffen.“

„Säckelwart“ Karl-Heinz Harbaum berichtete trotz des Jubiläums über eine erfreuliche Kassenlage. Der Weihnachtsmarkt sei trotz des schlechten Wetters und der geringeren Besucherzahl für die Landsknechte gut gelaufen. Der Dank galt allen, die sich bei der Organisation, der Planung und der Durchführung engagiert hatten.. „Tolle Beteiligung aller“, so Harbaum, „Nur so ist ein Event wie der Weihnachtsmarkt mit dem hohen Aufwand, den die Landsknechte betreiben, durchzuführen.“ Traditionell stiftet die Garde einen großen Teil des Erlöses für soziale Zwecke. So wurde der Beschluss gefasst, die stolze Summe von 1000 Euro sozialen Einrichtungen in der Stadt zu spenden.

Die fälligen Wahlen brachten nur wenige Veränderungen. Jürgen Baune ist weiter Vorsitzender und Chef der Garde. Neu im Vorstand ist Egon Wältermann als Stellvertreter des Gardenführers. Für die Kasse ist weiterhin Karl-Heinz Harbaum zuständig, der nun schon in sein 26. Jahr geht. Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zeichnet weiter Thomas Volkmar verantwortlich. Als „zbV„ beziehungsweise Beisitzer wurden Willi Hüls, Klaus Hömann und Andreas Wortmann in ihren Ämtern bestätigt.

Im Jahr 2019 sind ein Sommerfest sowie ein Grillabend geplant. Der nächste Ausflug steht 2020 auf dem Programm. Als problematisch sahen die Landsknechte die Überalterung der Garde an. Ein großer Teil der Landsknechte ist bereits über 60 Jahre. „Für das Feiern kein Problem, aber das Marschieren fällt einigen immer schwerer“, teilt die Garde mit. „Es wird Zeit, dass wir uns neuen Mitgliedern öffnen und die Abteilung verjüngen“, so Jürgen Baune. Um die Landsknechtgarde und ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit vorzustellen, hat Hermann Tewes einige Szenen aus den vergangenen 25 Jahren in einem kleinen Imagefilm zusammengestellt. Der soll nun während der nächsten Generalversammlung des Bürgerschützenvereins gezeigt werden.

► Wer mehr über die Landsknechtgarde erfahren möchte, der kann sich bei Thomas Volkmar unter ✆ 01 57 / 33 11 62 66 oder bei Willi Hüls unter ✆ 01 70 / 2 88 88 81 melden, heißt es abschließend.