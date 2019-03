Wohnen am Weihnachtsstern-Weg ?

Fünf Straßennamen braucht das neue Baugebiet „Blumenstraße“, drei der Abschnitt „Kerkpatt II“. Erstmals konnten sich neben den Heimatvereinen und den Ratsfraktionen auch die Bürger aktiv in den Prozess der Straßenbenennung einbringen. „Erfreulicherweise haben sich viele Personen angesprochen gefühlt und aus meiner Sicht überwiegend gut nachvollziehbar begründete Vorschläge eingereicht“, heißt es in der von Bürgermeister Carsten Grawunder unterzeichneten Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Schule, Sport und Kultur. Die Mitglieder sollen am Donnerstag (17 Uhr, Alte Post) über die eingereichten Vorschläge abstimmen.

Anders als noch bei der Namenssuche für das Baugebiet „Bahnhofsumfeld“, für das die Verwaltung damals bereits eine Vorauswahl getroffen hatte, werden dieses Mal tatsächlich alle Ideen im Fachausschuss zur Diskussion gestellt. Es sei ihm schwer gefallen, „eine begründete Auswahl vorwegzunehmen“, teilt der Bürgermeister mit. Ob sie eher botanische Namen, solche mit Ortsbezug oder doch von historischen Personen favorisieren, müssen die Politiker nun entscheiden und dem Rat dann einen abgestimmten Beschlussvorschlag unterbreiten.

Von A wie Asternweg bis V wie Veilchengasse reichen die Ideen derjenigen, die die jahrzehntelange gartenbauliche Nutzung des Geländes am Ortsrand von Drensteinfurt in den Fokus rücken möchten. Neben geläufigen Arten wie Nelken, Gerbera oder Geranien werden auch weniger alltägliche Bezeichnungen zur Diskussion gestellt. Dass die landläufig als Weihnachtsstern bekannte Pflanze auch Poinsettie heißt, dürfte nicht jeder Laie wissen. Ebenso, dass „Poale“ ein Oberbegriff für verschiedene Grasarten ist.

„Jahr der Artenvielfalt“

Von den 13 seitens der Bevölkerung für das Baugebiet „Blumenstraße“ eingegangenen Vorschlägen orientieren sich immerhin elf an der Natur-Thematik – die „auch bezogen auf das vom Bürgermeister ausgerufene ‚Jahr der Artenvielfalt‘“ ebenfalls vom Ortsverband der Grünen favorisiert wird.

Einen anderen Dreh findet der Stewwerter Heimatverein, der sich traditionell an den historischen Flurbezeichnungen orientiert und darin von der CDU-Fraktion unterstützt wird. In der Geschichte sei der Bereich mit dem Namen „Kley“ bezeichnet worden. Darauf beziehen sich die drei Vorschläge des Vereins („Auf dem Kley“, „Schwarzer Weg“, „Boockster Weg“), der der städtischen Richtlinie zur Straßenbenennung folgend die Planstraßen A, D und E unter nur einem Namen zusammenfassen will, um „die Anzahl der Straßennamen möglichst gering zu halten“.

Bekannte Persönlichkeiten

Als dritte Option stehen bekannte Persönlichkeiten wie Kinderbuchautoren – beispielsweise Astrid Lindgren – oder Botanikerinnen – etwa Rose Stoppel – zur Auswahl. Letztere wurden von der SPD vorgeschlagen.

Sechs Bürgeranregungen hat die Verwaltung zum zweiten Bauabschnitt im Walstedder „Kerkpatt“ erhalten. Dabei kommen zum Beispiel plattdeutsche Bezeichnungen wie etwa „Bongert“ (Obstwiese) oder „Bennemaker“ (Korbmacher) zum Tragen, aber auch häufig vorkommende Baumarten wie Buche oder Eiche.

Auf geografische Gegebenheiten wie eine eiszeitliche Sandablagerung in diesem Gebiet bezieht sich ein Bürger, der die Namen „Sandwelle“, „Bennemanns Geist“ und „Kernkamp“ vorschlägt. Dem schließen sich der Walstedder Heimatverein und die CDU an. Wegen der Ähnlichkeit zum „Kernbrock“ rät Stadtarchivar Dr. Ralf Klötzer in seiner Bewertung allerdings vom „Kernkamp“ ab und schlägt alternativ eine Benennung nach der Flurbezeichnung „Geest“ vor.

Die Grünen favorisieren für dieses Baugebiet „als Ansporn für junge Frauen“ die Benennung nach weiblichen Naturwissenschaftlerinnen wie etwa Marie Curie.