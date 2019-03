Platz für 192 neue Häuser

177 neue Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften und 15 Mehrfamilienhäuser, davon 70 beziehungsweise 13 im ersten Bauabschnitt: Nach jahrelangem Stillstand auf dem Grundstücksmarkt wird das künftige Baugebiet „Mondscheinweg“ schon ein ganz schöner „Brocken“.

Wie Stadtplaner Roger Loh vom Planungsbüro Tischmann-Loh den Mitgliedern des Bauausschusses am Montag weiter erläuterte, bietet das Areal entlang der Konrad-Adenauer-Straße damit Potenzial für die Schaffung von mindestes 270 und maximal 400 Wohneinheiten. Die wesentliche Planung hatte Loh bereits mit dem interfraktionellen Arbeitskreis ziemlich präzise im „stillen Kämmerlein“ abgestimmt (WN berichteten). In der jüngsten Sitzung ging es nun noch um einige – nicht unwesentliche – Details.

Wie etwa um das Thema „Lärmschutz“, den gleich mehrere Bürger im Zuge des Offenlegungsverfahrens angemahnt hatten. Zum Verständnis der Grünen, die in Sachen „Schallschutzreduzierung rund um die Adenauer-Straße“ bislang unzureichende Lösungen monierten. „Wir sollten langfristig denken“, ergänzte FDP-Mitglied Andreas Kurzhals, der die von Verwaltung und CDU bislang abgelehnte Lärmschutzwand entlang der „Westtangente“ als „vielleicht richtige Investition“ noch einmal ins Spiel brachte.

Dagegen, erklärte Bauamtsleiter Christoph Britten , spreche nicht nur, dass man den Charakter der Konrad-Adenauer-Straße erhalten wolle. Denn durch die Tatsache, dass eine mögliche Mauer bedingt durch den entlang des Areals laufenden Graben und die dahinter vorgesehene Wildhecke ein ganzes Stück von der Fahrbahn entfernt stehen würde, müsste sie mindestens vier Meter hoch sein, um überhaupt einen Effekt zu erzielen. Ganz abgesehen vom Problem des Widerhalls, den eine derartige Wand mit sich bringen würde, so Britten.

Bürgermeister Carsten Grawunder unterstrich dies. Denn schließlich wolle man den Anliegern, die bereits jetzt über zu viel Lärm klagen, nicht noch eine „Reflektorwand vor die Nase setzen“. Zudem, so Grawunder, habe man bereits „zig Mal“ mit dem Kreis über konkrete Maßnahmen zur Lärmreduzierung – etwas durch ein Nachtfahrverbot für Lkw – gesprochen. Bislang jedoch ohne den erwünschten Erfolg.

Steingärten vermeiden

Mehr Einigkeit als beim Thema „Lärm“ herrschte in den Reihen der Ratsfraktionen in Sachen „Steingärten“, die – so der einhellige Tenor – im künftigen Baugebiet weitestgehend vermieden werden sollen. Aber: „Steingarten ist nicht gleich Steingarten“, betonte Stadtplaner Roger Loh. Denn im Vergleich zu schlichtem „englischen Rasen“ sei eine Kombination aus Kies und Pflanzen im Vorgarten ökologisch viel wertvoller. „Es ist eine Frage des Verhältnisses“, so Loh. Sein Vorschlag: Am Mondscheinweg darf maximal 50 Prozent der Vorgartenfläche versiegelt werden. Die übrige Hälfte ist als Vegetationsfläche vorzuhalten, von der wiederum höchstens ein Drittel aus Steinen bestehen darf – ohne unzulässige Foliensperrschichten, versteht sich. Eine Regelung, die künftig für alle Einfamilien- und Doppelhäuser gelten soll, aber nicht für Mehrfamilienhäuser. Denn für diese, erklärte der Planer, sei der Stellplatzbedarf nun einmal wesentlich höher.