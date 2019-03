Regelmäßige Sprechstunde wird ab sofort eingestellt

Den Job als Citymanager für Drensteinfurt hatte Sebastian Höber erst vor Kurzem angetreten. Zum 1. Januar war er als Nachfolger von Riccardo Magistro präsentiert worden, der den Posten anderthalb Jahre ausgefüllt hatte und dann zur Stadt Castrop-Rauxel gewechselt war. Nun gibt die Stadtverwaltung in einer knapp gehaltenen Pressemitteilung bekannt: Ab dieser Woche wird es „das Citymanagement-Büro in seiner jetzigen Form nicht mehr geben“. Bereits die Sprechstunde am heutigen Freitag findet nicht mehr statt.

Die offene Sprechstunde war seit Mai 2017 immer freitags von 9 bis 14 Uhr in der Geschäftsstelle der Stadtwerke Ostmünsterland an der Mühlenstraße angeboten worden. „Die Frequenz hat sich erhöht“, hatte Magistro noch im November vergangenen Jahres im WN-Gespräch erzählt. Es habe sich mit der Zeit herumgesprochen, dass sich neben der städtischen Wirtschaftsförderin Ute Homann eine weitere Person um die Belange der Innenstadt kümmere.

„Der Zeitaufwand lohnt sich einfach nicht“, nennt indes jetzt Elke Frauns vom gleichnamigen Planungs- und Kommunikationsbüro in Münster den Grund für die Einstellung der Sprechstunde. Die Frequenz, in der Menschen freitags spontan vorbeischauten, sei zu gering. „In dieser Zeit können wir besser im Handel unterwegs sein“, so Frauns.

Stelle seit Jahresbeginn neu besetzt

Dennoch war die Stelle erst zu Jahresbeginn mit Sebastian Höber neu besetzt worden. „So, wie eine Innenstadt sich ständig verändert, ist auch das Citymanagement in Bewegung“, teilt die Stadt nun in ihrer Presseerklärung mit. Dabei hatte es im Januar-Newsletter des Citymanagements noch geheißen: „Es wird sich auch in Zukunft kaum etwas an der Zusammenarbeit mit den Bürgern und den aktiven Vereinen ändern.“ Er freue sich „auf eine spannende und erfolgreiche Zusammenarbeit“, hatte Höber, der als „neues Gesicht im Büro des Citymanagements“ vorgestellt worden war, betont. „Herr Höber ist nicht mehr bei uns“, erklärt Elke Frauns nun auf WN-Anfrage.

Das Citymanagement hatte seine Arbeit im Frühjahr 2017 als ein Baustein des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) aufgenommen. 150 000 Euro werden in fünf Jahren für das Engagement des Büros ausgegeben, wobei eine 50-prozentige Förderung in die Stadtkasse zurückfließt. Elke Frauns werde, so informiert die Stadt weiter, im öffentlichen Teil der Ratssitzung, die am Montag, 1. April, ab 18 Uhr in der Alten Post stattfindet, einen Zwischenbericht zum Citymanagement geben und über das geplante weitere Vorgehen berichten. „Es wird auch in Zukunft einen festen Ansprechpartner für Drensteinfurt geben“, betont Elke Frauns. Wer das sein wird, will sie in der Ratssitzung verraten.

Telefonisch und per E-Mail erreichbar

Auch wenn es die regelmäßige Sprechstunde nun nicht mehr gibt, bleibt das Citymanagement weiterhin als Anlaufpunkt und Schnittstelle zwischen Bürgern, Vereinen, Gewerbetreibenden, Immobilieneigentümern und der Stadtverwaltung erreichbar, und zwar montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr unter ✆ 0 25 08 / 99 54 44 und per E-Mail an city@drensteinfurt.info. Persönliche Gespräche würden in Zukunft nach Terminvereinbarung in einem Büro im Rathaus stattfinden, sagt Frauns.