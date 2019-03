Zwei unbekannte Personen folgten am Donnerstag, den 21.3.2019, gegen 12.20 Uhr einer Seniorin von einem Supermarkt an der Sendenhorsterstraße in Drensteinfurt bis zu einem kleinen Fußweg am Amtshofweg. Dort fragten sie die Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, nach dem Weg.

Anschließend versuchte einer der Tatverdächtigen, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Drensteinfurterin hielt diese fest, stürzte und verletzte sich leicht. Einer der beiden Tatverdächtigen flüchtete daraufhin in Richtung Mühlenstraße. Der andere half der Seniorin zunächst dabei, die auf den Boden gefallenen Einkäufe aufzusammeln. Dann nahm der Tatverdächtige die Geldbörse der Frau an sich und stahl Geld daraus.

Beide Personen werden auf etwa 20 Jahre geschätzt. Einer war etwa 1,80 Meter groß, der andere etwa 1,70 Meter. Der größere der beiden Tatverdächtigen trug eine dunkelblaue Jacke und war südländischen Aussehens. Der Kleinere trug eine helle Jacke. Beide sprachen akzentfrei deutsch.

Ähnlicher Vorfall ging glimpflich aus

Eine andere Seniorin meldete etwas Ähnliches. Gegen 11.00 Uhr folgten der Frau, die ebenfalls mit einem Rollator unterwegs war, drei Personen vom Markt bis zur Bahnhofstraße. Als ihr das Trio zu nah kam, schrie sie die drei an. Daraufhin gingen zwei der Personen in Richtung Bahnhof, während der Dritte der Drensteinfurterin bis nach Hause folgte. Als die Frau den Unbekannten erneut lautstark anschrie, entfernte er sich. Zu einer konkreten Straftat kam es nicht.

Zu den drei Personen gibt es folgende Personenbeschreibung: Der erste Unbekannte ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Person 2 ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, etwas 25 Jahre alt, hat eine normale Statur und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Der dritte Verdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, circa 20 Jahre alt, hat eine normale Statur, trug eine dunkle Jacke und eine helle Schirmmütze.

Wer die Vorfälle beobachtet hat und Angaben zu den gesuchten Personen machen kann, soll sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen unter 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.