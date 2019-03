400 Gäste haben Platz im Festzelt

Ein richtiges Jubiläum ist es zwar nicht. Aber weil die Feier zum 65. Geburtstag des Heimatvereins vor fünf Jahren so gut angekommen ist, hat sich der Vorstand auch zum 70-Jährigen etwas Besonderes einfallen lassen. Den 18. Mai sollten sich nicht nur Heimatfreunde in ihrem Kalender rot anstreichen. Denn dieser Tag ist vollgepackt mit tollen Ereignissen.

Seit fast einem Jahr ist der extra gegründete Festausschuss mit der Planung der Feierlichkeiten beschäftigt. Dass das Doppel-Stadtmodell, an dem Heimatfreund Günter Koch bereits seit vielen Monaten arbeitet ( WN berichteten), an diesem Tag offiziell enthüllt werden soll, das steht schon länger fest. „Dann haben wir überlegt, was man zusätzlich noch auf die Beine stellen könnte“, blickt Günter Neuer auf die Anfänge der Planungen zurück. Nach und nach kamen viele Ideen zusammen, vom Auftritt eines Zauberers über das gemeinsame Singen bekannter Volkslieder bis hin zu Disco und Tanz nach dem offiziellen Festakt (siehe Info-Kasten).

Nur ein Veranstaltungsort, der fehlte noch. Das 65-Jährige war damals in der mittlerweile geschlossenen Festhalle Volkmar mit rund 200 Gästen gefeiert worden. „Ein gutes Beispiel dafür, wie die Vereine hier vor Ort zusammenarbeiten“, bewertet Vereinsvorsitzender Franz-Josef Naber die Lösung des Problems. Denn just am Wochenende drauf feiern die Bauernschützen „St. Michael“ ihr jährliches Schützenfest im Schlosspark. Jetzt wird das Zelt einfach ein paar Tage eher aufgebaut und dazu auch noch besonders illuminiert. Die Kosten werden aufgeteilt.

Mittlerweile 530 Mitglieder

Nun ist das Zelt aber auch ein wenig größer als einst die Festhalle. „Insgesamt 400 Sitzplatzkarten gehen in den Vorverkauf“, weiß Neuer. Sorge, dass diese nicht alle an den Mann oder die Frau gebracht werden können, müssen sich die Heimatfreunde eigentlich nicht machen. Denn der Verein hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Mittlerweile gehören ihm 530 Mitglieder an – 2013 waren es noch 100. Und auch bei der übrigen Bevölkerung kommen die vielfältigen Veranstaltungen – von Themenabenden und Radtouren über Ausflüge und Konzerte bis hin zu Großveranstaltungen wie dem „Tag der Natur“, der übrigens 2020 eine Neuauflage erfahren soll – bestens an.

Da sollte auch zum Geburtstag das Festzelt voll werden. Ausdrücklich sind nicht nur Mitglieder eingeladen. „Unsere Veranstaltung ist offen für alle“, heißt es in dem Flyer, der Anfang April an alle Haushalte verteilt wird. Auch große Plakate werden noch gedruckt und in der Stadt aufgehängt. Das alles ist nur möglich dank der zahlreichen Sponsoren, bei denen die Heimatfreunde sich noch einmal explizit bedanken möchten.

Bronze-Modelle sind in Arbeit

Bis zur Fete ist noch ein bisschen was zu tun. Insbesondere das Doppel-Stadtmodell mit zwei Ansichten der Innenstadt – einmal um 1800 und einmal im Jahr 2000 –, das es so laut Vereinsvorstand in Deutschland kein zweites Mal gibt, ist noch in der Mache. In der Kunstgießerei Anft wird derzeit fleißig gearbeitet. Denn aus den von Günter Koch in akribischer Kleinstarbeit gebastelten Holzteilen müssen in mehreren Arbeitsgängen zwei Bronze-Modelle gegossen werden. Diese werden auf dem Platz vor der Alten Post aufgestellt und am 18. Mai um 16 Uhr in Anwesenheit des Bürgermeisters und zahlreicher weiterer Gäste enthüllt. Das Projekt wurde mit 6000 Euro aus dem Verfügungsfonds finanziert.

► Der Vorverkauf für die Feier am Samstag, 18. Mai, startet am 4. April. Karten zum Preis von 25 Euro – das Abendessen in Büfettform ist inbegriffen – sind in der Volksbank am Landsbergplatz erhältlich. Zusätzlich wird es einen Verkaufstermin am Sonntag, 7. April, von 10 bis 12 Uhr im Trauzimmer der Alten Post geben. Der Eintritt zur Disco ab 22.30 Uhr ist übrigens frei.