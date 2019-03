Wer ein Grundstück im Neubaugebiet „Blumenstraße“ erwirbt, der wird künftig im Astern-, Geranien- oder im Veilchenweg wohnen. Auf diese Straßennamen haben sich am Donnerstagabend die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur verständigt. Dem war eine längere Diskussion vorausgegangen. Erst ein Kompromiss-Vorschlag des Bürgermeisters brachte schließlich den Durchbruch.

Erstmals war im Vorfeld die breite Öffentlichkeit dazu aufgerufen worden, Namensvorschläge für die neuen Straßen einzureichen. 13 Ideen gingen daraufhin bei der Verwaltung ein (WN berichteten). Hinzu kamen die Wünsche der Grünen und der SPD sowie die Ausarbeitung des Heimatvereins, der in der Vergangenheit bei der Straßenbenennung stets um Mithilfe gebeten worden war.

Seinem Vorschlag wollte sich eine Mehrheit aus CDU und FDP wie gewohnt auch dieses Mal anschließen – was bei den anderen Fraktionen gar nicht gut ankam. Jetzt habe man schon so eine erfreulich hohe Resonanz aus der Bürgerschaft, da sollten die Vorschläge sich am Ende doch auch in der Entscheidung wiederfinden, stießen Ingo Stude (SPD) und Raphaela Blümer (Grüne) ins selbe Horn und erklärten, ihre Fraktionen würden dafür gerne von ihren eigenen Ideen zurücktreten. Dass es sich bei den Heimatfreunden doch auch um „Bürger“ handele, wollte daraufhin Heinz Töns (CDU) noch einmal klargestellt wissen.

Entscheidender Kompromiss-Vorschlag

Carsten Grawunder brachte mit einem Kompromiss Ruhe in die Debatte: Beim Baugebiet „Blumenstraße“ könne ein Vorschlag aus der Bevölkerung berücksichtigt werden. Für das Baugebiet „Kerkpatt II“, um das es an diesem Abend ebenfalls ging, solle dann den Ideen des Walstedder Heimatvereins gefolgt werden.

So weit, so gut. Doch auch in der Frage, ob in Stewwert nun fünf oder – wie vom Heimatverein vorgeschlagen – nur drei Straßen benannt werden sollten, war man sich keinesfalls einig. Gleich zwei Abstimmungen waren nötig, denn bei der ersten hatte es für jede der Alternativen jeweils zehn Ja-Stimmen gegeben. Als der Drei-Straßen-Vorschlag schließlich eine Mehrheit gefunden hatte, ging aber plötzlich alles ganz schnell: Einstimmig wurden Astern, Geranien und Veilchen als Namensgeberinnen für die neuen Straßen beschlossen.

Und in Walstedde wird man in Zukunft an „Sandwelle“, „Bennemanns Geist“ und „Geest“ wohnen.

► Das letzte Wort hat wie immer der Rat, der am Montag, 1. April, tagt.