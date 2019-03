Dank an viele engagierte Frauen

Keine Veränderungen gibt es im Vorstandsteam der KFD St. Lambertus. Das beschlossen die rund 115 anwesenden Mitglieder während ihrer Jahreshauptversammlung am Freitagnachmittag in der Festscheune des Hotels Volking.

So stehen dem 220 Frauen starken Verein weiterhin Doris Sander , Uschi Adolf , Gisela Böhmer, Carola Averkamp und Hedwig Rubbert vor. „Mein besonderer Dank gilt dem Vorstandsteam für das Engagement in den vergangenen Jahren. Ich bin sicher, dass alle mit Ihrer Arbeit zufrieden sind“, bemerkte Pater Johny, der die Funktion des Wahlleiters innehatte. Der im Anschluss aufbrausende Applaus gab dem Geistlichen Recht. Zur neuen Kassenprüferin wurde Annemarie Romberg gewählt.

Dann standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Für zehn Jahre als Mitarbeiterin wurde Margret Borgschulte ausgezeichnet. Für 20 Jahre Mitarbeit erhielten Karin Jägermann und Marianne Möllers eine Urkunde samt Präsent. Bereits seit 35 Jahren engagiert sich Karin Bricke für die KFD. „Vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz, eure Treue, eure Geduld und eure fleißige Arbeit. Auf euch kann man sich verlassen“, lobte Uschi Adolf die Frauen. Als neue Mitarbeiterin konnte die KFD Birgit Pohlenz begrüßen. Sie übernimmt die Tätigkeit von Brigitte Weber.

Jahresrückblick

In ihrem Jahresrückblick erinnerten Sander und Böhmer an viele Veranstaltungen wie etwa die Maiandacht am „Haus Venne“, die Tagesfahrt nach Bad Zwischenahn, den Besuch des Essener Weihnachtsmarktes und die Zwei-Tages-Fahrt nach Frankfurt. Gisela Averkamp blickte für den Kreis allein stehender Frauen auf das Jahr 2018 zurück. Ebenso aktiv war die Seniorengemeinschaft, für die Waltraud Töns einige Veranstaltungen aufzählte.

Auch in diesem Jahr hat die KFD einiges vor. Als Höhepunkte stehen im Mai eine Fahrt zum Halterner Stausee und die Besichtigung der Dr.-Oetker-Welt in Bielefeld im Juli im Kalender. Zudem wies Carola Averkamp darauf hin, dass nach der Aktion #MachtLichtAn, bei der die KFD von der Deutschen Bischofskonferenz gefordert hatte, verkrustete Machtstrukturen aufzubrechen und Licht in das Dunkel des Missbrauchskandals zu bringen, für Mai ein Streik unter dem Motto „Maria 2.0“ geplant sei.

Yvonne Willicks zu Gast

Zum Abschluss der Versammlung bekamen die Frauen einen ganz besonderen Gast „serviert“. Dem Vorstandsteam war es gelungen, Yvonne Willicks ins Lambertusdorf zu holen. Die aus den WDR-Sendungen „Servicezeit“ und „Haushaltscheck“ bekannte Moderatorin stellte ihr Buch „Glaube ganz einfach: Eine persönliche Spurensuche. Wie Gott uns überall begegnet“ vor und begeisterte damit ihr Publikum. Dabei erzählte die 48-Jährige aber nicht nur unterhaltsame Anekdoten über ihren ersten Besuch eines Sonntagsgottesdienstes oder ihre Zeit als Messdienerin, sondern regte mit einigen Geschichten über Leid und persönliche Trauer auch zum Nachdenken an.

Ebenso gab sie Tipps, um den Glauben im Alltag neu zu entdecken. „Ich glaube einfach – und das ist ein großes Geschenk, das ich bekommen habe“, betonte Willicks, die ebenso ein „großer Fan des Heiligen Geistes“ sei. Die Zuhörerinnen hingen während der gesamten Zeit gespannt an ihren Lippen, spendeten nach der Lesung viel Applaus und nutzten die Gelegenheit, sich Bücher signieren zu lassen.