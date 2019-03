Bewegungsdefizite beheben

Seit Mitte Februar ist es beschlossene Sache: Der Rat der Stadt stimmte mehrheitlich für den Bau einer Sport-Kita in Walstedde und übertrug der Kooperation von Ameker Elterninitiative „St. Georg“ und der Walstedder Fortuna die Trägerschaft der neuen Kindertagesstätte im Lambertusdorf. Während der Jahreshauptversammlung des Sportvereins in der Festscheune des Hotels Volking beleuchtete Clemens Kuhn , der Vorsitzende der Fortunen, das Projekt noch einmal und stellte es den rund 100 anwesenden Mitgliedern vor.

„Nur 22,4 Prozent der Mädchen und 29,4 Prozent der Jungen im Alter zwischen drei und 17 Jahren bewegen sich laut der Studie mindestens 60 Minuten am Tag“, erklärte der Fortuna-Chef den Hintergrund, warum sich der Sportverein für die Trägerschaft einer Kita beworben hatte. „Das sind alarmierende Zahlen, denn das heißt, dass 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend aktiv sind.“ Die Behebung dieses Bewegungsdefizits sollte laut Kuhn der Kernauftrag eines Sportvereins sein. Zudem liege die Gestaltung des Dorflebens auch in der Verantwortung der Vereine wie etwa Fortuna Walstedde.

Danach erläuterte der Vorsitzende kurz das bisherige Vorgehen. Eine Kooperation mit dem Kindergarten „St. Georg“ sei eingegangen worden, weil der 1053 Mitglieder starke Sportverein keine Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe durch den Kreis Warendorf bekommen habe. „Deswegen hatten wir uns dann gemeinsam für eine Trägerschaft beworben“, berichtete Kuhn.

Start am 1. August

Bereits am 1. August soll eine Gruppe in der Hoflinde an den Start gehen. Zum 1. August 2020 soll dann der neue Kindergarten, der voraussichtlich auf einer Teilfläche des heutigen Bolzplatzes gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus errichtet wird, mit drei Gruppen eröffnet werden. Aktuell laufen Abstimmungsgespräche zwischen der Fortuna und „St. Georg“ sowie Bewerbungsgespräche mit potenziellen Mitarbeitern – für die Gruppe in der Hoflinde werden drei Fachkräfte gesucht – und Gespräche mit der Stadt Drensteinfurt und dem Kreis Warendorf über die Finanzierung. Zudem würden Kalkulationen erstellt werden. „Was aber schon feststeht, ist, dass Michael Knicker die Geschäftsführung der Kita übernehmen wird“, bemerkte Kuhn.

Dank an Kita-Team

Bürgermeister Carsten Grawunder ist davon überzeugt, dass das Projekt ein Erfolg wird. „Was Fortuna in die Hand nimmt, wird gelingen“, betonte das Stadtoberhaupt. In näherer Zukunft würden zudem über Themen wie die Parkplatzsituation und den Zulieferverkehr diskutiert werden. Grawunder bedankte sich anschließend ebenfalls bei den Verantwortlichen der Ameker Kita und beim Kreis Warendorf für die Unterstützung.

Kuhns Dank galt derweil nicht nur Beate Brandstetter-Mucha, Georg Feldmann und Michael Gritsch vom Kindergarten „St. Georg“, sondern auch dem „Kita-Kompetenzteam“, bestehend aus Sandra Averkamp, Andrea Küching und Tanja Nettebrock. „Was die drei geleistet haben, ist sensationell. Sie haben in der Kürze der Zeit das ursprüngliche Konzept, das mittlerweile überarbeitet wurde, auf die Beine gestellt. Vielen Dank dafür“, so der Fortuna-Chef.

Namenswettbewerb gestartet

Wie der neue Kindergarten in Walstedde heißen soll, ist noch offen. Zur Namensfindung haben die Fortunen aber nun einen Wettbewerb ausgerufen. „Werdet kreativ und schlagt einen Namen für die neue Kita vor“, lädt Kuhn alle Interessierten ein, mitzumachen. Eine Jury würde anschließend über die eingegangen Vorschläge entscheiden. „Dem Gewinner winkt ein attraktiver Preis“, offenbart der erste Vorsitzende. Namensvorschläge sollen an kuhn.clemens@freenet.de geschickt werden.