Wildschwein, Wolf und Tempolimit

Karl-Heinz Schemmelmann bleibt Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Rinkerode. Während der Jahresversammlung am Montagabend im Gasthof Lohmann wählten ihn die 18 anwesenden Mitglieder einstimmig für weitere vier Jahre in dieses Amt. Auch mit der Arbeit des weiteren Vorstandsteams zeigten sich die Jagdgenossen zufrieden. So wurde auch der stellvertretende Jagdvorsteher Manfred Bruns im Amt bestätigt. Ebenso wurden Geschäftsführer Peter Walz und sein Stellvertreter Thomas Bultmann einstimmig wiedergewählt.

Die Wahlen ergaben außerdem, dass Ludger Richter und sein Stellvertreter Berthold Stehmann als Beisitzer im Amt bleiben. Für Josef Allendorf, der nicht erneut als Beisitzer kandidieren wollte,, rückte der bisherige Stellvertreter Ludger Perdun nach. Dessen Posten übernimmt nun Michael Rüther. Zum Kassenprüfer neben Thorsten Heitmann wurde Alois Lackenberg bestimmt.

Peter Walz verlas seinen Kassenbericht und stellte den Haushaltsplan für das kommende Geschäftsjahr zum Beschluss vor. Zudem informierte er die Mitglieder über die aktualisierte Datenschutzverordnung der Jagdgenossenschaft.

Mehr Eigenverantwortung für die Jäger

Am Anschluss berichtete der CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum , der der Einladung der Jagdgenossen gefolgt war, über „Aktuelles aus der NRW-Politik“. Er blickte zunächst auf den März 2015 zurück, als rund 15 000 Jäger am Düsseldorfer Landtag gegen das von der damaligen rot-grünen Regierung beschlossene Jagdgesetz demonstriert hatten. Dies sei Zeichen für seine Partei gewesen, nun die Bestimmungen wieder zu lockern. „Wir wollen den Jägern wieder mehr Eigenverantwortung zurückgeben“, so der Politiker, der einige der Gesetzesänderungen skizzierte.

Starker Mittelstand

Weiterhin sprach der Albersloher die Wirtschaft im ländlichen Raum mit „starken mittelständischen Betrieben“ an. Es müsse Fläche für Wohn- sowie Gewerbegebiete zur Verfügung stehen, wenn die Nachfrage da sei. Er kritisierte den vorgeschriebenen ökologischen Flächenausgleich als „größten Flächenfresser“ und sprach sich stattdessen für die qualitative Aufwertung von Bestandsflächen aus, etwa die Umwandlung von Pappelpflanzungen in Mischwälder.

Brachflächen mobilisieren

Als Beispiel einer positiven Entwicklung nannte Rehbaum auch die künftige Wohnbebauung am Standort der ehemaligen Kläranlage in Sendenhorst, die erst durch das Förderprogramm „Brachflächenmobilisierung“ durch den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung möglich geworden sei. Ein ähnliches Vorgehen könne er sich auch bei der sogenannten „Ameker Platte“, einem ebenfalls belasteten Grundstück, vorstellen. Voraussetzung für eine Förderung sei allerdings, dass die Fläche in städtischen Besitz übergehe.

Zudem ging Rehbaum auf einige Aspekte der Energiepolitik ein. „Wir wollen bei der Energiewende schonend vorgehen“. Der Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 „wird eine Riesenaufgabe sein“, etwa weil derzeit in NRW 40 Prozent des Stroms durch Braunkohle erzeugt würden. Schließlich sei auch die Versorgungssicherheit wichtig.

Tempolimit auf der K 40

Auch Rinkerodes Ortsvorsteher Bernhard Stückmann ging auf einige lokale politische Themen ein. Er sprach das städtische Bodenmanagement im Zusammenhang mit dem Wachstum des Dorfes an, ebenso wie die viel diskutierten Straßenausbaubeiträge. Der Beginn der Kanalbauarbeiten am Göttendorfer Weg sei für die zweite Jahreshälfte geplant. Auch das städtische „Jahr der Artenvielfalt“ sowie die unzureichende Raumsituation der Grundschule kamen zur Sprache. Gemeinsam mit Jäger Klaus Frölich sprach er zudem die Gefahrenlage auf der durch die Davert führende Straße K 40 an. Die Rinkeroder CDU fordert dort ein Tempolimit (WN berichteten).

„ Mit dem Wolf ist überall zu rechnen. Mit dem Wolf ist überall zu rechnen. “ Berufsjäger Peter Markett

Zum Abschluss erläuterte Peter Markett vom Davert-Hochwildring den aktuellen Wildbestand. Nach einem enormen Bestand von Dam-, vor allem aber Schwarzwild im Jagdjahr 2017/18 und der daraus resultierenden starken Bejagung, habe sich die Situation inzwischen wieder normalisiert. Auch wenn es um das Thema Afrikanische Schweinepest (ASP) in den Medien ruhig geworden sei: „die Seuche ist voll im Gange“, so der Berufsjäger.

In Belgien habe es 140 neue Fälle innerhalb einer Woche gegeben. Auch vor diesem Hintergrund stellte Markett eine Broschüre mit Tipps zum Anlegen von Bejagungsschneisen auf landwirtschaftlichen Flächen vor, denn zur ASP-Prophylaxe werden weiterhin verstärkt Wildschweine gejagt. Hinsichtlich weiterer Tierarten gab Markett die Einschätzung, die Ausbreitung des Waschbärs werde unterschätzt. Und zu Wölfen erklärte er: Der Bestand verdoppele sich alle drei Jahre. „Mit dem Wolf ist überall zu rechnen“, betonte Peter Markett.