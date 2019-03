Mit Reinhard Pöhler an der Spitze ins Wahljahr 2020

Reinhard Pöhler ist bei der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes am Mittwochabend als erster Vorsitzender im Amt bestätigt worden. Und auch sonst herrscht in den Reihen des Vorstandes Beständigkeit.

Stellvertretende Vorsitzende bleiben Sabrina Salomon und Alfons Krellmann , Regina Ruß ist weiterhin Schriftführerin. Als ihre Stellvertreterin fungiert Manuela de Vaal, die Renate Austermann ablöst. Kassiererin bleibt Rita Hornung, die von Martin Welscheit unterstützt wird. Neue Beisitzer sind Thomas Borgmann, Ann-Christin Budde, Georg Feldmann, Bernd Schulze Kappelhoff, Bernhard Stückmann und Hans Drüppel. In das Amt des Mitgliederbeauftragten wurde Alfons Krellmann gewählt. Kassenprüfer sind Michael Schäfer und Bernd Krellmann. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes hatte Werner Wiewel mit Unterstützung von Renate Austermann und Markus Wiewel die Wahlleitung übernommen.

Pöhler richtete noch einige Worte an die rund 40 anwesenden Mitglieder in der Alten Post: „Das Jahr 2020 wirft bereits seine Schatten voraus. Eine langfristige Planung steht für uns derzeit im Mittelpunkt.“ Für eben diese Planung war im vergangenen Jahr eine zweitägige Klausurtagung in Haltern am See durchgeführt worden, an der etwa 30 Mitglieder teilgenommen hatten. Dort wurden unter anderem einige langfristige Entscheidungen bezüglich der Positionierung der Partei im bevorstehenden Kommunalwahlkampf getroffen. Pöhler betonte am Mittwoch auch noch einmal die Rolle des Stadtverbandes, der als „Bindeglied zwischen den Ortsunionen“ agieren solle.

Breitbandausbau, Sicherheit und Verkehr

Anschließend präsentierte Landrat Dr. Olaf Gericke mit Unterstützung des Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum neueste Daten und Fakten zu den Themen Breitbandausbau, Sicherheit und Verkehr. Besonders in Sachen „schnelles Internet“ betonte Gericke die Funktion der CDU als Volkspartei: „Wenn es schwierig wird, sind wir für jeden Bürger da. Wir kümmern uns um die kleinen Dinge in den Gemeinden, aber agieren auch auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Das macht uns als Volkspartei aus.“ Den Breitbandausbau kommentierte er als „notwendigen Kraftakt, vor dem wir stehen“, und betonte dabei die Bedeutung der Fördergelder vom Bund, um den Kreis ausnahmslos mit guter Infrastruktur versorgen zu können. „Wir sind einer der ersten Kreise, der diese Fördergelder beantragt, um alle, auch entlegene Ortschaften, an das Glasfasernetz anzuschließen. Wir kümmern uns um die, um die sich keiner kümmert.“

Auch beim Thema Sicherheit konnte der Landrat positive Zahlen vermelden: Mit einer Aufklärungsquote von 57 Prozent bei gleichzeitigem Rückgang der Straftaten um 1100 Delikte sei der Kreis Warendorf der sicherste im gesamten Münsterland. Besonders die Zahl der Wohnungseinbrüche sei im Vergleich zu 2016 um fast 75 Prozent gesunken.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf der K 40

Schlussendlich gab der Landrat bekannt, dass 2018 die wenigsten Verkehrstoten seit 20 Jahren zu beklagen gewesen seien – allerdings mehr verunglückte Fahrradfahrer. Diese Aussagen nutzten die CDU-Mitglieder sogleich, um erneut für ihr Anliegen einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der K 40 zwischen Rinkerode und Davensberg ( WN berichteten) zu werben. Der Antrag liegt dem Kreis vor, der ihn prüfen will. „Wir haben versucht, darauf hinzuwirken, dass neben einer Verkehrszählung auch andere Aspekte bei der Entscheidung berücksichtigt werden“, so Reinhard Pöhler auf WN-Anfrage. Denn viele Bürger würden die Straße wegen des bestehenden Gefahrenpotenzials – sie ist schmal und besonders im ersten Abschnitt kurvenreich – schon heute nicht mehr nutzen. Da sei, so Pöhler, eine Zählung wenig aussagekräftig. „Man sollte präventiv nach vorne schauen und nicht nur auf die vergangene Unfallstatistik zurückblicken“, meint Pöhler.