Das jüngste Angebot der Stadt, die kostenlos Marktplatz-Pflastersteine zu verschenken hatte, war ein voller Erfolg. Wie das mit dem City-Management betraute Büro Frauns in seinem jüngsten Eintrag ins „Stewwerter Baustellentagebuch“ mitteilt, wurden die Steine bereits vollständig von der Bürgerschaft abgeholt.

„Im Umfeld der Marktplatzumgestaltung müssen noch einzelne mögliche Hausanschlüsse hergestellt werden. Hier gestaltet sich die Terminierung nicht einfach, da diese außerhalb der Geschäftszeiten geleistet werden müssen. Nichtsdestotrotz schreitet der Umbau des Marktplatzes mit Hochdruck voran“, so das City-Management. „Die Kopflöcher an beiden Enden der Hauptwasserleitung müssen derzeit noch offengehalten werden, da die Hausanschlüsse an die Hauptwasserleitung hergestellt werden müssen. Der erste von insgesamt vier ,Senkelektranten‘ ist auf den dafür vorgesehen Platz gesetzt worden.“

Keine Ampel

Und auch das erste Stück der Rundleitung, mit Hilfe derer die weiteren Anschlüsse für Leuchten, Wasserspiel und „Senkelektranten“ erfolgen, sei im Westen des Marktplatzes verlegt worden. Im Anschluss werde in diesem Bereich die Oberfläche bearbeitet. In den weiteren Abschnitten soll der Markt danach Schritt für Schritt wieder begehbar gemacht werden. Hinsichtlich der Verkehrsregelung seien bis auf weiteres keine erneuten Ampelschaltungen, die zuletzt zu einigen Verkehrsbehinderungen zwischen Münsterstraße und Mühlenstraße geführt hatten, notwendig.

Weitere Stellplätze

„Die Leitungsarbeiten sind im Wesentlichen abgeschlossen, sodass einige Baustellenbereiche aufgehoben werden konnten. Damit reagiert die Stadt auch auf das Parkproblem und stellt vorübergehende Pkw-Abstellflächen für Kurzzeitparker vor der Sparkasse zur Verfügung. Dort können vier bis fünf Pkw stehen“, so das Büro Frauns.