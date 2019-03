Gute Warenqualität bringt den Kleinbauern bessere Preise

Moses Nyanda ist einer der Kleinbauern, die im Uganda-Projekt der Kirchengemeinde St. Regina gefördert werden. Dank Bewässerung kann er jetzt in der Trockenzeit Gemüse anbauen. Vor einigen Wochen konnte sich eine kleine Abordnung aus Westfalen von großen Fortschritten des Uganda-Projektes überzeugen. Mit dabei: Margret Schemmer, Vorsitzende der KLB im Bistum Münster, Pfarrer Bernd Hante aus Freckenhorst und Luise Richard aus Drensteinfurt.

Mit den Spenden aus Deutschland werden Kleinbauern in der Diözese Luweero unterstützt. Auch aus Drensteinfurt sind schon beachtliche Summen geflossen. Besonders engagiert ist Landwirt Werner Topp aus Walstedde, der vor zwei Jahren mit in Uganda war und im vergangenen Jahr beim Schützenfest und nun zu Karneval für das Projekt gesammelt hat, das zunächst auf drei Jahre angelegt war, nun aber bereits in die zweite Runde gegangen ist.

Eine der betreuten Bauern-Gruppen befindet sich im Kalagala-Subcounty unweit der Hauptstadt Kampala. „Der 58-jährige Moses Nyanda bewirtschaftet dort drei Acre, das sind etwa 1,2 Hektar – nicht viel, aber es ist sein Eigentum“, schreibt Luise Richard in ihrem Bericht. Der Gemüseanbau diene der Eigenversorgung der neunköpfigen Familie sowie dem Verkauf der überschüssigen Ernte auf dem Markt.

Antizyklische Produktion

„Als Pionier hat Moses vor drei bis vier Jahren mit der künstlichen Bewässerung seiner Felder begonnen. Dadurch kann er auch in der Trockenzeit Auberginen, Mais, Bananen, Kartoffeln und Süßkartoffeln sowie Bohnen anbauen. Weil er mit guter Qualität dann auf dem Markt ist, wenn alle anderen nichts mehr anzubieten haben, umgeht er die niedrigen Preise während der Saison und kann das Dreifache des normalen Preises erzielen. Mittlerweile produzieren acht Mitglieder der Gruppe saisonal gegenläufig und vermarkten gemeinsam“, so Richard.

Die 60-jährige Desty Kikaya sorgt für ihren kranken Mann und sechs Enkel. Sie hat in der Gruppe gelernt, wie man Bananen richtig anpflanzt, nämlich in einer tiefen Pflanzgrube, die möglichst lange Wasser hält. Sie hat sich zudem ein spezielles Podest gebaut, damit der Mais trocken und vor Tieren geschützt lagert, bis der Preis hoch ist. „Jetzt haben wir immer etwas zu essen“, hat sie Luise Richard erzählt.

Marktflecken entstehen

Im gesamten Uganda-Projekt von KLB Münster und Pfarrgemeinde Drensteinfurt gibt es 30 Gruppen mit je etwa 25 Familien. Im Ort Vvumba baut die Caritas Luweero derzeit ein halbfertiges Gebäude auf dem Gelände der Pfarrei St. Kiziito fertig. Strategisch günstig an der Straße nach Kampala gelegen entstehen ein Supermarkt, eine Bank und ein Marktplatz für die Bauern. „Solche Marktflecken soll es bis 2022 in allen 18 Pfarrgemeinden der Diözese Luweero geben“, weiß Richard.

Die Ausbildung der Bauern steht bei der Projektarbeit ganz oben auf der Agenda. „Wer die Kleinbauern professionalisiert, kommt schneller und nachhaltiger zum Erfolg“, ist der deutsche Projektkoordinator Hermann Schuten vom Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienst (ILD) überzeugt. Denn in erster Linie sind sie es, die den Großteil der Nahrungsmittel erzeugen und so für Ernährungssicherheit sorgen.

Daneben geht es auch um die Landfrage. Die Caritas Luweero animiert die Kleinbauern, einfache Karten von ihren Dörfern anzulegen: Wer ist mein Nachbar? Wer lebt wo? Wie groß ist ungefähr mein Land? „Das kann den Kleinbauern letztlich zu ihrem Recht verhelfen“, schreibt Luise Richard abschließend.